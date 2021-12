Haitil hukkus kütuseveoki plahvatuses vähemalt 60 inimest

"Praeguseks hetkeks oleme kokku lugenud 60 surma," ütles Cap-Haitieni aselinnapea Patrick Almonor. Cap-Haitien on Haiti suuruselt teine linn riigi põhjaosas.

Plahvatus süütas põlema umbes 20 maja. "Me ei saa anda teile veel üksikasju majades olnud inimeste arvu kohta," lisas ametnik.

Tema sõnul arvatakse, et plahvatus leidis aset, kui veok kukkus külili ja autojuht kaotas sõiduki üle kontrolli, üritades vältida ühte mootorrattataksot. Kütus voolas teele ning kohalikud kiirustasid seda koguma.

Haiti Justinieni ülikoolihaigla teatas, et on patsientidest ülekoormatud. "Meil pole vahendeid, et ravida nii palju tõsiste põletushaavadega inimesi," ütles üks medõde. Üks haigla arst ütles, et 40 patsienti on saanud tõsiseid vigastusi.

Haitis valitseb kütusepuudus, mil jõugud on hõivanud kontrolli kütusetarnete üle.

Haiti pole kunagi tootnud piisavalt elektrit, et katta terve elanikkonna vajadusi. Isegi pealinna jõukamates piirkondades pakub riiklik elektrifirma vaid mõne tunni jagu elektrit päevas.

Need, kes saavad, sõltuvad kallitest elektrigeneraatoritest, millest pole kasu kütusepuuduse ajal, mille on põhjustanud naftaterminale blokeerivad jõugud.

Viimastel kuudel on enam kui tosinat kütuseveokit rünnanud relvastatud isikud, kes tahavad nende vabastamise eest lunaraha.

Kütusepuudus kahjustab ka ligipääsu joogiveele. Paljud inimesed sõltuvad eraettevõtete veetarnetest. Kütuse- ja elektripuuduse tõttu on ka tervishoiuteenuste pakkujad pidanud oma tööd kärpima.

Juulis puhkes saareriigis poliitiline kriis, kui tapeti riigi president Jovenel Moise. Viis kuud pärast Moise tapmist pole tema mõrva tellijat välja selgitatud.