Pildid: Haapsalus näeb rannarootsi rõivastega nukke

Haapsalus Rannarootsi muuseumis üles seatud näitusel saab näha rannarootsi rahvarõivaid kandvaid nukke. Vanimad näitusel olevad nukud on ligi sajandi vanused.

Rannarootsi muuseumi teise korruse saalis asuvad nukud kannavad Vormsi, Noarootsi, Riguldi, Ruhnu ja Pakri rannarootslaste traditsioonilisi rahvarõivaid. Pakri nukud on näitusel olevatest eksponaatidest kõige vanemad.

Mitu näitusel olevat nukku kannavad eestirootslaste traditsioonis tuntud peaehet nimega seppel ehk pruudikroon. Rannarootsi muuseumi peavarahoidja Anu Raagmaa sõnul on muuseum näiteks Vormsi, Pakri ja Vihterpalu piirkonna pulmatraditsioone uurides tähele pannud, et pulmi peeti talvisel ajal sageli enne jõule.

"Pulmi peeti ikka siis, kui vili oli salves ja sea sai ka tünni pista, et oli toit olemas. Siis oli rikkalikult pulmalaud kaetud," ütles Raagmaa.

Hoolimata sellest, et uuemate nukkude kehad on valmistatud tehases, on kõigi nende seljas olevad rõivad sündinud ehtsa rannarootslaste käsitööna.