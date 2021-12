Tartusse kolinud ministeeriumi kõrgemad ametnikud on ajaga Tallinna naasnud

20 aastat tagasi Tartusse liikunud haridus- ja teadusministeerium on viimastel aastatel aina enam tagasi pealinna koondunud. Kuigi pandeemia-aastad on suurendanud kaugtöö võimekus, ei ole see oluliselt ministeeriumi juhtivaid töötajaid Tallinnast välja toonud.

Tartu endise maavalitsuse majas on kolm arvutikohta mõeldud avaliku sektori inimestele kaugtöö tegemiseks. Teisipäeval olid need toolid tühjad. Siiski leidus samal korrusel paar tartlasest rahandusministeeriumi töötajat, nende seas regionaalhalduse nõunik Sulev Valner.

"Tartus olemine ei sega. Mul on endal kogemus, et päris mitu aastat tagasi töötasin ma lausa Võrumaalt Haanjast ja sai ka ministeeriumi heaks töötatud," rääkis Valner.

Valner tõdes, et kuigi tööd saab teha igast linnast, on enamik tema kolleege Tallinnas.

Haridusministeerium, mille peamaja asub Tartus ja filiaal pealinnas, annab võimaluse töötada mõlemas linnas. Ent aastatega on Tallinna osa aina suurenenud – kui 2017 töötas kaks kolmandikku ministeeriumist Tartus, siis nüüd jagunevad inimesed enam-vähem pooleks. Juhtivad ametnikud on pea kõik liikunud Tallinna, muidugi ka kõneisikud.

"Nad on kindlasti valitud mitte oma asukoha, vaid oma teadmiste ja kompetentside tulemusena, asukoht ei ole kindlasti olnud määrav. Kindlasti meil mingit plaani või veendumust inimesi kindlasse kohta värvata ei ole, enamikel kuulutustel ongi asukohaks nii Tartu kui Tallinn," lausus haridusministeeriumi asekantsler Pärt Eo-Rannap.

20 aastat tagasi haridusministeeriumi peamaja Tartusse toonud Tõnis Lukase hinnangul tuleks ministeeriumisse töötajaid otsida aga just Tartust. Ka valitsuse tegevuskavas on sees riigipalgaliste kohtade viimine väljapoole Tallinna. Lukase sõnul peaks riik selle eesmärgi poole kindlaid samme tegema.

"Edaspidi tulekski võtta ametnikke tööle Tartusse, sest tegelikult on ju selge, et kui lastakse asjad isevoolu, siis imetakse lõpuks kogu elu sinna, kus on rohkem inimesi, rohkem vahendeid. Aga on suur väärtus, kui on olemas kompetentne kvalifitseeritud tööjõud väljaspool pealinna. Ja ülikoolilinnas see on nii. Minu meelest on regionaalpoliitika tähelepanu alt välja läinud," lausus Lukas.

Ka Valner tõdes, et kui pole kindlaid struktuurilisi muudatusi, koonduvad pealinna just juhtivad ametikohad.

"Kui on pidevalt vaja mingitel koosolekutel olla kohal, ja et päriselt olla kohal, siis see tekitab teatud geograafilised vajadused," ütles Valner.