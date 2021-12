Kolmapäeval sula jätkub

Põhja-Euroopas oli teisipäeval ilma tegemise enda kätte võtnud mitme osaline madalrõhuala. Selle üks kese oli jõudnud Norra merele ning tõi Iirimaale vihmasaju, Norrasse aga peamiselt lörtsi ja lund. Madalrõhuala üks lohkudest liikus aga Läänemerelt Baltimaade kohale ning tõi siia vihmasaju, mis läks sisemaal üle lörtsiks ja lumeks.

Ööl vastu kolmapäeva taandub madalrõhulohk koos sajuga Venemaale, kuid Ida-Eestis esineb veel lume- ja lörtsihooge. Selle järel liigub üle Baltimaade lauge kõrgrõhuhari, tuul on rahulikum ning mitmel pool tekib udu ja on jäidet. Saabunud õhumass on soojem ja termomeetrinäidud jäävad valdavalt plusspoolele ning päeval lisandub meile vihma ja lörtsi.

Neljapäeva öösel eemaldub sajuala itta, kuid vastu hommikut jõuab Loode-Eestisse juba uus madalrõhulohk koos uue sajuga. Samas saabub natuke jahedamat õhku ning enamasti tuleb lörtsi.

Öö vastu kolmapäeva on valdavalt pilvine ja enne südaööd sajab Ida-Eestis lörtsi. Mitmel pool on udu ja jäidet ning läänekaare tuul puhub rahulikult, kuid hommikul see tõuseb. Õhutemperatuur on -1 kraadist 4 soojakraadini.

Hommik on pilvine, kuid olulist sadu oodata ei ole. Puhub edelatuul 3-9, saartel ja läänerannikul 5-10, puhanguti 14 meetrit sekundis ja õhk on enamasti üle 0 kraadi.

Ka kolmapäeva päev on pilvine ning Lääne-Eestisse jõuavad lõuna paiku uued vihmapilved, mis liiguvad ida suunas. Mõnel pool püsib udu ja mandril on jäidet. Edelatuul tugevneb ja puhangud ulatuvad 17 meetrini sekundis, õhtul aga tuul nõrgeneb. Sooja võib oodata 2 kuni 7 kraadi.

Nädala teises pooles suuri muutusi oodata ei ole, kuid reedel pilved natuke hajuvad ja nädalavahetusel on Lääne-Eestis selgemaid hetki. Keskmised püsivad üldiselt nulli lähistel või sellest kõrgemal.