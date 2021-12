Malta kiitis heaks kanepi omamise ja enda tarbeks kasvatamise

Seadus, mis võeti vastu häältega 36-27, lubab täiskasvanutel omada kuni seitse grammi kanepit ja nad võivad kasvatada kuni nelja taime kodus isiklikuks kasutamiseks.

Seadus lubab ka mittetulundusühendustel kasvatada kanepitaimi oma liikmete tarbeks.

"Me seadustame, et lahendada probleemi ja võtame kahju vähendamise lähenemise, reguleerides sektorit, et inimestel poleks vaja kanepit osta mustalt turult," ütles peaminister Robert Abela eelmisel kuul.

Kanepi müüjate suhtes tahetakse jätkuvalt karm olla, kuid samas tahetakse säästa lapsevanemaid "traumast", et nende laps veetakse kohtusse kanepisuitsu tõttu.

"Me manitseme inimesi mitte kanepit suitsetama ning samal ajal ei kohtle neid, kes seda teevad, kurjategijatena. Uimastiäri jääb ebaseaduslikuks," ütles ta.

Samm tuleb vaid mõni nädal pärast seda, kui Luksemburg kuulutas välja sarnased ettepanekud. Marihuaana isiklikuks kasutamiseks ja kasvatamiseks on tolereeritud ka Hispaanias ja Hollandis.

Kanepi tarvitamine avalikus kohas jääb Maltas jätkuvalt keelatuks ning on karistatav kuni 235 euro suuruse trahviga.