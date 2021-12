Briti parlament karmistas koroonareegleid

Meetmed jõustuvad juba sel nädalal. Inglismaal tuleb inimestel kanda maski pea kõikjal siseruumides. Samuti muutuvad eneseisolatsiooni reeglid ning ööklubidesse ja rahvarohketele üritustele pääsemiseks tuleb esitada tõend vaktsineerimise või negatiivse koroonatesti kohta.

Mitmed Johnsoni Konservatiivse Partei liikmed on kritiseerinud uusi reegleid. Kriitiliste tooride sõnul kahjustavad need reeglid õigustamatul määral vabadust.

Konservatiiv Steve Baker süüdistab Johnsoni "õnnetu düstoopia" loomises "ebaproportsionaalsete" piirangutega.

Johnsoni sõnul on uusi meetmeid vaja jõustada kiiremas korras, et ennetada haiglate üle koormamist COVID-19 omikronvariandi juhtumitega. Esmaspäeval ütles peaminister, et vähemalt üks inimene on uue variandi kätte surnud.

Uute piirangute vastu astus välja 96 toorist saadikut.

Briti terviseminister Sajid Javid ütles seadusandjatele, et koroonaviiruse omikrontüvi on tõsine oht.

Viimasel nädalal on Johnsoni toetus arvamusküsitlustes langenud seoses teadetega, et ta rikkus oma meeskonnaga koroonareegleid eelmiste jõulude ajal.