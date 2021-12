Norstati reitingud: Reformierakond taastas liidripositsiooni

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 23,1 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 21,9 protsenti ja Keskerakonda 20,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Nädalaga 1,2 protsendipunkti võrra toetust kasvatanud Reformierakond taastas reitingutabelis liidripositsiooni, mis kuulus alates septembri lõpust EKRE-le. Viimase kahe nädalaga on Reformierakonna toetus tõusnud 2,4 protsendipunkti võrra. EKRE toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud ning rahvuskonservatiivide vahe Reformierakonnaga on 1,2 protsendipunkti.

Kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus langes nädalaga 1,1 protsendipunkti võrra ning Reformierakonnast jäädakse nüüd 2,8 ja EKRE-st 1,6 protsendipunkti kaugusele.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 15,4 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 8,5 protsendiga ning Isamaa 8,3 protsendiga. Isamaa toetus on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta augustist.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 43,4 protsenti ja opositsioonierakondi 38,7 protsenti vastajatest.

Tartu Ülikooli teadur Martin Mölderi sõnul on teist nädalat järjest aset leidnud Reformierakonna toetuse kasv ning EKRE toetuse jätkuv langustrend viinud Reformierakonna Norstati reitingutes taas õhkõrna edumaaga esimesele kohale. Vahed kolme kõige populaarsema erakonna vahel püsivad väga väikesed. Reformierakonda ja EKRE-t lahutab natuke enam kui protsendipunkt ning EKRE-t ja kolmandal kohal olevat Keskerakonda natuke enam kui poolteist protsendipunkti.

"Keskerakonna toetus, mis novembri teises pooles oli vägagi stabiilne, näitab hetkel taas langustrendi. Keskerakond suutis kohalike valimiste ajaks oma toetuse vene valijate seas suuresti taastada, kuid praeguseks on ta oma kandepinda selles valijategrupis taas kaotama hakanud," rääkis Mölder.

Samuti on praegu kasvamas Eesti 200 toetus, mis on alates selle aasta veebruarist esimest korda taas ületanud 15 protsendi piiri. "Üldiselt näeme, et märtsist alates toimunud Reformierakonna toetuse languse taustal on erinevatel hetkedel toetust juurde võitnud praktiliselt kõik teised erakonnad süsteemis. Valitsemisvastutust kandes on peaministrierakonna positsioon muutunud nõrgemaks iga konkurendi, kaasa arvatud oma koalitsioonipartneri suhtes," lisas Mölder.