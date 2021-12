Postipakid teisest maailma otsast jõuavad kohale alles uuel aastal

Pakiveofirma DPD müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd ütles, et praegu on pakimahud tavapärasega võrreldes 75 protsenti kõrgemad. Tavapärasest kauem võtab aega ka pakkide kohale jõudmine. Kui näiteks Saksamaalt jõuab tavaliselt pakk kohale kolme kuni viie tööpäevaga, siis nüüd üks kuni kolm tööpäeva hiljem. Seda vaatamata asjaolule, et DPD on Euroopas palganud jõulude ajaks 12 000 kullerit ja ka sorteerimiskeskustes töötab 9000 inimest lisaks.

"Me räägime ikkagi päevas mitmest miljonist pakist enam ja sorteerimiskeskuste läbilaskevõime just selleks lühikeseks paariks nädalaks päris ei ole vastav [nõudlusele – toim.]. Lisaks sellele nii Eestis kui ka Euroopas tervikuna on selge nappus transporditöölistest," ütles ta.

Kivimurd ütles, et vahetult pühade eel tuleks eelistada kindlasti kohalikke kaupmehi, mitte tellida oma pakk kuskilt kaugelt.

Ka Omniva operatsioonide juht Evert Rööpson ütles, et nagu jõuluperioodil ikka, on ka nüüd tarned oluliselt pikemad. Teisest maailma otsast, näiteks Hiinast, jõuavad saadetised kohale isegi kaks kuni kolm nädalat hiljem. Sedagi siis, kui hästi läheb. Rööpsoni sõnul on koroona ajal läinud kogu logistika veelgi enam umbe.

"Põhjus on lihtne: postikaup tuleb meile tavalendudega, tavalende jõulueelsel ajal märkimisväärselt ei suurendata, see arv ei muutu. Küll aga postimaht kasvab kordades ehk siis see kõik ei mahu peale. Samuti ka saatjad ise on sedavõrd suure koormuse all, et nad lihtsalt ei jõua kõiki saadetisi ära vormistada ja ära pakendada ehk teele panna. Lõpuks see kõik lihtsalt kuhjub ja ongi tarneaeg, mis on kaks kuni kolm nädalat pikem," ütles ta.

Rööpson ütles, et tõenäoliselt jääb see nii ka tulevikus.

"Ma arvan, et lihtsalt see ei ole kuidagi rahaliselt tasuv suurendada just vahetult enne jõule neid transpordivahendeid ja -kanaleid niivõrd palju suuremaks, et kõik saaks sama kiiresti kohale toimetatud kui tavaajal," sõnas ta.

Rööpson tõi näitena paki, mis tellitud Hiina e-kaubamajast Ali Expressist. Tavaliselt jõuavad saadetised Eestisse standard shipping-tarneviisiga kuni kahe nädalaga. Pingelisematel aegadel, näiteks oktoobri lõpus ja novembri alguses võttis paki teekond aega kaks kuni kolm nädalat. Nüüd on see teekond veel pikem. "Praegu ta on isegi prognoosimatu," ütles Rööpson.