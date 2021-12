Saare maakonnas ja Järvamaal on politsei tabanud tänavu roolist rohkem alkoholi tarvitanud sõidukijuhte kui mitmel varasemal aastal.

Saaremaal on vähenenud aga alkoholijoobes autojuhtide süül juhtunud liiklusõnnetuste arv. Kuressaare politseijuht Rainer Antsaar ütles Margus Mullale, et 185 Saaremaal vahele jäänud alkoholi tarvitanud sõidukijuhist on enamik saarlased.