Tallinna elanikele lasteaia kohatasu määr ei tõuse

Teadaolevalt Tallinnas ja ka teistes omavalitsustes on lasteaia kohatasu määr seotud palga alammääraga ning kuna järgmisel aastal kasvab palga alammäär, peaks kasvama ka lasteaia kohatasu, rääkis Kõlvart.

Samas leppis linnavõim pärast valimisi kokku, et uuel aastal lasteaia kohatasu ei tõuseks. "See oli Keskerakonna partneri sotsiaaldemokraatliku erakonna initsiatiiv ning linnavalitsuse seisukoht on, et järgmisel aastal Tallinna elanikele lasteaia kohatasu tõusu hüvitame," ütles Kõlvart.

Ta selgitas, et kohatasu jääb jätkuvalt seotuks palga alammääraga ja see peaks tähendama ka tõusu ligi üheksa eurot lapse pealt, kuid see tallinlastele kompenseeritakse.