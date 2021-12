Elektri börsihind langeb neljapäeval 135 euroni

Neljapäeva hinnatipp on 226,32 eurot, mis on kella 8 ja 9 vahel hommikul. Ülejäänud päeva jääb elektri hind alla 200 euro, kõige madalam on hind varahommikul viie ja kuue vahel, kui hind langeb korraks lausa 16,91 euro peale MWh eest.

Päeval on hind kõige madalamal kella 13 ja 15 vahel, kui MWh eest tuleb maksta alla 140 euro. Alates kell kaheksast õhtul langeb hind alla 130 euro MWh eest, tund enne südaööd on hind 65 eurot MWh eest.

Kolmapäeval on keskmine börsihind 153,07 eurot MWh eest.

Sel sügisel ja talvel on elektri börsihind teinud mitmeid hinnarekordeid. Elektri viimane rekordhind pärineb 7. detsembrist, mil see küündis päeva keskmisena 469,03 euroni MWh kohta, tiputunnil oli see 1000,07.

Möödunud kuu ehk novembri keskmiseks hinnaks kujunes 116,78 eurot, mida on 2,8 korda enam kui aasta varem, mil kuu keskmine börsihind oli 40,99 eurot.

Enne tänavust aastat pärines varasem rekordhind elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas 2014. aasta 20. juulist, mil päeva keskmine hind oli 124,77 eurot MWh kohta. Võrdluses sellega kerkis 7. detsembri rekordhind 275,9 protsenti.