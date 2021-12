WSJ: AÜE ähvardab loobuda USA F-35 hävitajate ostmisest

"AÜE teatas USA-le, et peatab arutelud hävitajate ostmiseks. Tehnilised nõuded, suveräänsed tegevuspiirangud ja kulude-tulude analüüs viis selle ümberhindamiseni," ütles AÜE ametnik ajalehele The Wall Street Journal.

"USA jääb AÜE eelistatud partneriks kõrgtehnoloogiliste relvade ostmiseks. Arutelud F-35 hävitajate ostmiseks võidakse tulevikus uuesti käivitada," lisas ametnik.

USA ja AÜE relvatehing sõlmiti Donald Trumpi administratsiooni viimastel päevadel, tehingu väärtus on umbes 23 miljardit dollarit.

USA ametnikud väitsid lehele, et julgeolekuprobleemid on õigustatud, kuid tehingut proovitakse veel päästa.

USA muretseb üha rohkem Hiina mõjuvõimu kasvamise pärast Lähis-Ida regioonis. USA määras seetõttu tingimused, et viienda põlvkonna hävitajad oleksid kaitstud Hiina spionaaži eest.

"Oleme jätkuvalt pühendunud sellele tehingule ja AÜE on tekitanud mõningaid probleeme. Loodame, et suudame need probleemid lahendada ning usume, et ühine dialoog annab meile hea võimaluse seda teha," ütles USA ametnik.

Hiina on üks AÜE suurimaid kaubanduspartnereid. USA liitlased Lähis-Idas kardavad, et Washingtoni roll piirkonna julgeoleku tagajana väheneb.

USA luureagentuurid said sel kevadel teada, et Hiina ehitas AÜE-s asuvas sadamas salaja sõjalist rajatist. Abu Dhabi väitis, et nad polnud hiinlaste plaanidega kursis.

Kaks nädalat tagasi teatas AÜE, et ostab Prantsusmaalt 80 Rafale hävituslennukit ja 12 sõjaväehelikopterit. Tehingu väärtuseks hinnatakse umbes 20 miljardit dollarit. Abu Dhabi teatel asendavad Prantsuse hävitajad vananenud Mirage'i hävitajaid.