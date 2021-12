Põllumeestele teeb muret väetise kallinemine

Põltsamaa külje all tegutseva osaühingu Viraito teraviljapõldudelt koguti põua tõttu kolmandiku võrra väiksem saak, mis tähendab et oma söödaga piimakari talve üle ei ela.

"Meil jäi puudu odrast, mis on loomade põhisööt. Ja ka nisusaak oli madalam kui muidu," ütles Viraito juhatuse liige Riho Kens.

Seevastu Väätsa Agros Järvamaal jäädi talviljasaagiga rahule, kuid suvivilja saadi kõvasti üle poole vähem.

"Ääri-veeri saame tõenäoliselt oma loomad toidetud. Aga midagi üle küll ei jää," Väätsa Agro juhatuse liige Lenno Link.

Kui kahel varasemal aastal on Viraitos ja Väätsal piimatootmisele peale makstud, aga viimastel kuudel on piima kokkuostuhind kerkinud, lubaks see jaanuarist piima toota juba kasumiga. Siiski on uus mure on taevasse kerkinud elektri, gaasi ja väetiste hind.

"Väetiste hinnad on siin tõusnud kolmsada protsenti," tõdes Link. "Kui varem maksis ammooniumnitraat 215 eurot tonn, siis hetkel maksab 650 eurot tonn. Ja siin natuke suhtlesin ka müügiesidajatega ja nad ütlesid, et väetiste hinnad tõusevad veel," lisas ta.

Väetised on valmis ostnud umbes 70 protsenti põllumajandustootjaist, nii ka Väärtsa Agro. Kõik ülejäänud, nagu ka Viraito, peavad kevadel arvestama veelgi kopsakama väljaminekuga.

"Praegu, sundolukorras, peame ostma seda kallist lämmastikväetist. Aga teiste väetiste peale me ei kulutagi. Oleme vedelsõnniku põhine, nüüd tuleb siis enamus põllud see hooaeg üle lasta," ütles Lens.

Jaanuaris jõuab piimalehmakasvatajateni valitsuse lubatud kriisiabi, mis aitab piimatootmise miinust pisut vähendada.

"Üldsusele jääb mulje, et koguaeg toetatakse põllumehi, et põllumehed ei saa hakkama. Tegelikkuses on ju problem see, et toidu hinnad on lihtsalt liiga odavad," võttis Väätsa Agro juhatuse liige Lenno Link olukorra kokku.