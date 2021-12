Koroonaviirusega on haiglas 259 patsienti

Neljapäeva hommikuse seisuga on haiglas 259 koroonaviirusega nakatunud patsienti, kellest 176 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu.

Päev varem oli haiglaravil 269 patsienti ehk 10 patsienti enam.

Raskeloomulise COVID-iga haiglaravil olevatest patsientidest omakorda 147 ehk 83,5 protsenti on vaktsineerimata ja 29 ehk 16,5 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 23 uut haigusjuhtu. Intensiivravil on 16 patsienti, neist 12 juhitaval hingamisel.

Uusi surmajuhtumeid ei lisandunud.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 6600 testitulemust, millest 647 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 390 vaktsineerimata ja 257 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 513,9.

Ööpäeva jooksul manustati 6831 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 484.

Lisa- või tõhustusdoosi on saanud 234 779 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 60,6 protsenti. Täisealistest on vaktsineeritud 70,5 protsenti.