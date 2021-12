Ekspert: Venemaa ja Hiina pole tugevad, vaid kardavad kaotada oma eeliseid

George C. Marshalli Euroopa julgeoleku-uuringute keskuse rahvusvaheliste ja julgeoleku-uuringute kolledži juhi Andrew A. Michta sõnul ei tulene sõjaoht Venemaa ja Hiina poolt sellepärast, et nad on tugevad, vaid seetõttu, et nad kardavad kaotada oma praeguseid eeliseid.

"USA ja Hiina vastasseis on suurem kui kunagi varem. Praeguste pingete tegelik põhjus on seotud jõudude tasakaalu hinnangu ja siseriiklike otsustega. Need on peamised tegurid, mis kujundavad juba aastaid Hiina ja Venemaa juhtide poliitikat," väidab Michta.

Michta sõnul on Moskva ja Peking veendunud, et aja jooksul muutub jõudude tasakaal üha rohkem nende kahjuks. Politoloog leiab, et on kolm põhjust, miks Hiina ja Venemaa soovivad lääneriikidega silmitsi seista pigem varem kui hiljem.

Esiteks, USA vajab aega, et sõjavägi terrorismivastasest võitlusest ümberstruktureerida riikidevahelise konflikti jaoks. 2019. aastal alustas USA armee moderniseerimist ja see peaks kestma 2035. aastani.

Teine põhjus on lääneriikide sisepoliitilised pinged. Lääs võitleb pandeemiga, kasvab ebaseaduslik sisseränne ja riike lõhestavad kultuurilised pinged. Valitsused ei suuda välispoliitilistele ohtudele seetõttu piisavalt tõhusalt reageerida.

"Kui USA saab üle oma praegustest sisemistest konfliktidest, mis meenutavad 1970. aastate probleeme, siis Washington on Pekingile ja Moskvale palju võimsam vastane kui ta on seda praegu," kirjutas Michta.

Kolmas põhjus on Venemaa ja Hiina siseriiklikud probleemid. Mõlemad riigid seisavad silmitsi demograafilise kriisiga. Mõlema riigi rahvastik vananeb üha kiiremas tempos. Prognoositakse, et Venemaa rahvaarv väheneb 2050. aastaks 121 miljoni inimeseni. Praegu elab Venemaal 146 miljonit inimest.

"Sõja puhkemine sõltub seetõttu sellest, kui palju Venemaa ja Hiina kardavad tasakaalu muutumist järgmise kümnendi jooksul ja kui varmad nad on kasutama oma praeguseid eeliseid maailma ümberkujundamiseks," ütles Michta.