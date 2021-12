Narva kardab, et energiahindade hüvitist võivad küsida kõik linna elanikud

Narvas kardetakse, et energiahinna hüvitise taotlejate hulk võib ulatuda 25 000 leibkonnani, mis tähendab, et toetust võivad küsima tulla pea kõik Narva pered. Linnavalitsus palkab taotluste vastuvõtuks lisatööjõudu.

Narvas võib energiakulude hüvitust taotleda kuni 25 000 leibkonda. Täpsem arv oleneb valitsuse otsusest, kuid juba praegu on selge, et see paneb proovile omavalitsuse võimekuse nii suurt hulka inimesi korraga teenindada, aga samas annab ka märku, et Narva ongi paraku vaene linn, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Narva keskmine palk on umbes 1000 eurot, kui riigis on 1500 eurot või rohkem. Veelkord selgub siit Narva suurim probleem, see on palgavaesus, madalad palgad," sõnas Narva volikogu esimees Katri Raik.

Narvas hakkab energiakulude hüvitamise toetuse avaldusi menetlema kohalik sotsiaalabiamet, mille aastatepikkune kogemus näitab, et Narva elanik elektroonilisi kanaleid ei usalda.

Narva sotsiaalabiameti direktor Jelena Vassiljeva ütles, et Narva elanik armastab kohale tulla ja näost näkku küsimusi küsida. "Sellega peab arvestama, see on lihtsalt meie linna eripära. Me tahame praegu palgata umbes 20 lisatöötajat ja avada neli lisa teeninduspunkti kõigis linnaosades," ütles Vassiljeva.

Linnavõimu hinnangul on eelseisev ülesanne mahukam kui elanikkonna vaktsineerimine.

"Eks see ole hullem, kui valimised ja vaktsineerimine kokku, kui päris aus olla. On võimalik dokumente esitada ka e-keskkonnas, aga see hulk Narva inimesi, kes seda teed lähevad, ei ole just väga suur. Nii et selline "valimised 2"," sõnas Katri Raik.

Energiakulude hüvitamise toetuse avaldusi hakatakse Narvas vastu võtma alates 17. jaanuarist.