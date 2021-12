Riigikogulased lugesid aasta viimasel istungil jõuluvanale luuletusi

Rahvast oli saalis rohkem kui tavalistel istungitel ning jõuluvana, kes rääkis Gaute Kivistiku häälega, pani proovile fraktsioonide koostöövõime ning kokku tuli panna pusle.

Kui pilt oli koos, said fraktsioonide esindajad jõuluvanale luuletusi lugeda ning luuletused jutustasid põhiliselt riigikogu tööst. Opositsioon ei jätnud muidugi mainimata koalitsioonierakondi

"Kui sa kohtad teel tsentriste, ära neidki unusta. Et neil võlgu aitad maksta, mine äpitaksoga," deklameeris EKRE fraktsiooni liige Mart Helme.

Ja koalitsioon vastupidi rääkis luulevormis opositsiooni tegevusest

"Lippu riigikogu mainest hoiab kõrgel Kalle Paidest. Talle sekundeerib Urmas pruut ja peig ta igas pulmas," luges luuletust Reformierakonna fraktsiooni liige Madis Milling.

Üllar Saaremäe Isamaa fraktsioonist menetles kõnetoolist jõululuuletust. Luuletust ennast saab kuulda aasta pärast.

Keskerakonna fraktsiooni eest esinenud Viktor Vassiljev ütles, et selgunud on päkapikkude nimed. "Aga et teie ka teaksite: kaks päkapikku käivad ringi, üks on Bolt ja teine on Wolt," ütles Vassiljev.

Kingiks said kõik riigikogu liikmed purgi mett. Riigikogu aseesimehed ütlesid, et kuigi riigikogu täiskogu sellel aastal enam kokku ei tule, pole poliitikutel aega puhata.

"Riigikogulased lähevad nüüd peaaegu kolmenädalasele talvevaheajale, istungjärk sai läbi. Eks toimuvad kohtumised mitte ainult valijatega, vaid mul on tunne, et ka teiste poliitikutega. Kui meil nüüd valitsus peaks vahetume, siis ju järgmise aasta alguses vahetub. Kui ei vahetu, siis ei vahetugi enne valimisi," lausus Martin Helme (EKRE).

"Ma arvan, et kui mõlemad partnerid, nii Reformierakond kui ka Keskerakond, näevad, et selles koosluses on võimalik kõige paremini Eesti inimesi aidata, siis loomulikult tuleb teha kõik selle nimel, et sisulised asjad saaks tehtud," ütles Hanno Pevkur (Reformierakond).