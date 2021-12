Euroopa Ülemkogul arutati koroonaolukorda ja Ukraina julgeolekut

Riigijuhid kogunesid Brüsselis otsekui täiusliku tormi keskel. Rahvas on rahulolematu kõrgete energiahindade pärast, koroonaviiruse uus tüvi levib varasematest veel kiiremini ning Venemaa koondab Ukraina piiri äärde lahingtehnikat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koroonakriisis näikse olevat mindud tagasi aastasse 2020, sest mõned riigid tahavad taas reisipiiranguid kehtestada. Kolmapäeval teatas riiki sisenemisel testi kohustusest Itaalia ning sarnast meelt on ka Soome peaminister Sanna Marin.

Peaminister Kaja Kallas (RE) on pigem nende vastasleeris. "See on tõesti suur probleem, mida paljud valitsusjuhid on siin tõstatanud ka. See läheb täpselt vales suunas sellega, mis me oleme kokku leppinud, et meil oleksid ühtsed reeglid. Ja täna me hakkamegi seda arutama, et selliseid samme ei tehtaks, vaid me käituksime ühtselt," ütles Kallas enne Ülemkogu.

Neljapäevase kohtumise teiseks suureks teemaks on Euroopa Liidu reaktsioon Venemaa võimalikule agressioonile Ukraina suunal. Esimest korda Ülemkogule sõitnud Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz lubas enne kohtumist teha, kõik mis vaja.



"Loomulikult räägime keerulisest olukorrast Ukrainas ja vägede liikumisest piiril. Täna kordame taas üle, et rahvuslike piiride rikkumatus on üks olulisemaid Euroopa rahu alustalasid. Ja me teeme kõik vajaliku kindlustamaks, et piire ei rikutaks," ütles Scholz.



Riigijuhid konkreetseid sanktsioone ei aruta. Euroopa Komisjon on riike informeerinud plaanidest, kuid võimaliku rünnakuni neid ei täpsusta. Kuivõrd sanktsioonidest saaksid pihta ka Euroopa Liidu riikide majandused, siis võib mõnes kohas olla ka erimeelsusi.



"Venemaa suhtes, kes piirab Ukrainat, on meil märkimisväärsed

lahknevused mitmete Lääne-Euroopa riikidega. Samas olen optimistlik ühiste järelduste ja avalduste suhtes, kui Ukraina vastu peaks sõjaline rünnak toimuma," kommenteeris Poola peaminister Mateusz Morawiecki.