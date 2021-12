Riigikogu esimees Jüri Ratas (KE) teatas neljapäeval, et tal tuvastati koroonaviirus.

"Sain täna õhtul teada, et minu hommikul antud PCR-test on positiivne. Sellel nädalal olen iga päev teinud kiirteste, mis on olnud negatiivsed, kuni tänase hommikuni, kui sain positiivse tulemuse," ütles Ratas.

Ratase sõnul on ta alates neljapäevast töötanud kodukontoris ja tunneb end hetkel hästi.