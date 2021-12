Reedel paistab päike ja temperatuur tõuseb üle nulli

Ööl vastu reedet on pilvisus vahelduv ja kohati võib sadada vihma või lörtsi. Puhub loodetuul 5 kuni 11, saartel ja rannikul puhanguti 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +2, saarte rannikul kuni +4 kraadi.

Hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulist sadu oodata pole. Loodetuul on üle keskmise vali ning temperatuur jääb -2 ja +4 kraadi vahele.

Päeval särab päike ja näha on ka üksikuid pilvi. Loodetuul puhub jätkuvalt üsna tugevalt, kuid pärastlõunal see järk-järgult nõrgeneb ning ida pool on jahedam kui Lääne-Eestis.

Laupäeva hommik algab kerge sajuga, mis liigub üle mandri, peale mida ilm taaskord selgineb. Pühapäev on üldiselt pilves ja mitmel pool sajab kas vihma või lörtsi.

Uus nädal, uued tuuled – kirdest saabub meile külmem õhumass ning oodata on lumesadu. Nädalavahetus jääb veel plusspoolele, aga siis toimub järsk langus ja läheb külmemaks.