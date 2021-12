Eesti tahab ise otsustada, mismoodi plasti vähendamise kohta aru antakse

Ühekordse plastidirektiivi kohaselt peavad riigid võtma meetmeid, et saavutada ühekordselt kasutatavate plastist joogitopside ja toidupakendite pidev vähendamine. Meetmetega tuleb saavutada 2026. aastaks võrreldes 2022. aastaga ühekordselt kasutatavate plasttoodete tarbimise mõõdetav kvantitatiivne vähenemine liikmesriigis.

Rakendusotsuse eesmärk on kehtestada tarbimise vähendamise arvutamise ja kontrollimise metoodika ja määrata kindlaks aruandluse vorm, mille põhjal liikmesriigid hakkavad komisjonile esitama andmeid igal aastal turule lastud ühekordselt kasutatavate joogitopside ja toidupakendite kohta ning teavet meetmete kohta, mida on võetud, et vähendada selliste toodete tarbimist.

Eelnõu näeb ette, et liikmesriigid võivad ühekordselt kasutatavate plastist joogitopside ja toidupakendite tarbimise kohta andmete esitamisel valida, kas soovivad kasutada kaalupõhist või ühikupõhist lähenemist. Otsust, millist lähenemist Eesti kasutama hakkab pole praegu veel langetatud.

Eesti toetab komisjoni rakendusotsuse üldist eesmärki kehtestada tarbimise vähendamise arvutamise ja kontrollimise metoodika, teatas valitsuse pressiteenistus.

Hääletamise tähtaeg on 22. detsember.

Euroopa Komisjon esitas rakendusotsuse eelnõu ühekordse plastidirektiivi (SUP direktiiv) kohta liikmesriikidele arvamuse esitamiseks 7. detsembril.