Ülemkogu otsustas lühendada koroonapassi kehtivust üheksale kuule

Valitsusjuhid lõpetasid neljapäeva õhtul Euroopa Ülemkogu oodatud tulemustega. Euroopa Komisjoni hiljutine ettepanek lühendada korooantõendi kehtivust üheksale kuule leidis toetust.

Peaminister Kaja Kallas ütles ERR-ile otsust selgitades, et on vaja teha tõhustusdoose: "Enam see 12 kuud ei kanna välja, et kaitse oleks uued tüve vastu ja on vaja teha tõhustusdoosi varem. Paraku tihti inimesed ei mõtle ainult tervise peale, vaid mõtlevad ka sellele, et kui see tõend veel kehtib, siis ei lähe veel tõhustusdoosi tegema. Aga seda on vaja selleks, et oleks kaitse."

Tõhustusdoosi järel kehtib koroonatõend edasi. Kui kaua see omakorda kesta võiks, ei ole praegu Euroopa tasemel arutatud.

Ent riigijuhid rääkisid ka koroonaviiruse omikrontüve levikust. Mette Fredrikseni haigestumise tõttu Taanit esindama pidanud peaminister Kallase sõnul on sealne info muret tekitav, sest nakatunute arv kahekordistub iga kahe päevaga.

"Valitsusjuhid on mures selle viiruse leviku pärast. Ja natuke on seda, et me oleme kaks aastat olnud selles olukorras. aga ei ole tunneli lõpus valgust paistmas, vaid kõigil on arusaam, et jah, need lained jäävadki praegu vähemalt tulema. Küsimus onselles kuidas need lained võimalikult kergelt üle elada," rääkis Kallas.

Võimalike reisipiirangute ühtlustamise asjus lõplikku kokkulepet ei saavutatud.

Kui mitmed Euroopa riigid on juba seadnud sisse testikohustuse üle piiri pääsemiseks, siis on ka vastuvoolu ujujaid. Näiteks Prantsusmaa president Emmanuel Macron kinnitas üle, et nemad Euroopa Liidu kodanikelt testi nõudma ei hakka.

Riigijuhid rääkisid ka energiahindadest, kuid see arutelu lõppes tulemusteta. Vastuseta jäid Poola peaministri nõudmised peatada heitmekvoodi kauplemissüsteem.

Kõrgeid energiahindasid puudutanud arutelul oldi üksmeelel probleemi tõsiduse ja põhjuste osas, teatas peaministri büroo. "On selge, et kõrged energiahinnad mõjutavad igaüht. Peame vaatama, kuidas sellist olukorda tulevikus vältida. Euroopa energiaturg peab tõrgeteta toimima. Siin on ka Euroopa Komisjonil selge roll jälgida olukorda ja pakkuda välja lahendusi: taastuvenergia laialdasem kasutamine ja investeeringud rohetehnoloogiatesse toovad meile tulevikus soodsamad hinnad ja puhtama keskkonna," ütles Kallas.