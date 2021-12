Harris: ma pole Bideniga arutanud tema uuesti kandideerimist

USA asepresident Kamala Harris andis intervjuu ajelehele The Wall Street Journal, kus ta väitis, et pole president Joe Bideniga kunagi arutanud, kas Biden kavatseb 2024. aastal ametisse tagasi kandideerida.

Harris on USA esimene naissoost asepresident. Ta on potentsiaalne demokraatliku partei järgmine presidendikandidaat. Biden on 79-aastane, Valge Maja teatel plaanib ta ka 2024. aastal uuesti kandideerida.

"Ma ei hakka rääkima meie vestlustest, kuid ütlen teile seda ilma igasuguse kahemõttelisuseta: me ei räägi ega ole kunagi rääkinud tagasivalimisest, me pole veel lõpetanud esimest aastat ja me oleme keset pandeemiat," ütles Harris.

"Ma olen väga aus, ma ei mõtle sellele ja me pole sellest rääkinud," lisas Harris.

Harris proovis 2020. aastal saada ka ise demokraatide presidendikandidaadiks, kuid langes kiiresti võistlusest välja. Harrise sõnul ta hetkel ei kaalu, kas kandideerib kunagi uuesti presidendiks.

Harrise populaarsus ameeriklaste seas on väga madal. Sel nädalal avaldatud Economist/YouGovi uuringu kohaselt suhtub Harrise tegevusse positiivselt 39 protsenti ameeriklastest. 51 protsenti ameeriklastest ei kiida Harrise tegevust asepresidendina heaks. Ta on üks kõige ebapopulaarsemaid asepresidente USA ajaloos.

Novembri lõpus lahkus Harrise meeskonnast tema pressijuht Symone Sanders. Suvel lahkusid ametist kaks Harrise abilist, allikate teatel polnud abilised sarnaselt mitmete kolleegidega rahul asepresidendi meeskonna sisekliimaga.

Leht uuris, kas Harris plaanib oma juhtimisstiili ka muuta. Harrise sõnul hindab ta oma meeskonna tööd ja keskendub jätkuvalt poliitikaküsimustele.

Järgmisel aastal toimuvad USA-s vahevalimised. Harrise sõnul peavad demokraadid paremini näitama, kuidas partei poliitika aitab paljusid ameeriklasi.

"Ma leian, et meie tulevikunägemus peab olema selline, kus kedagi ei jäeta kõrvale. See puudutab nii maapiirkondi, äärelinna ja linna," ütles Harris.