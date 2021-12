Tallinna prügiäri kriminaalasjas tulid süüdimõistvad otsused

Tallinna ringkonnakohus leidis, et Margo Tomingas ja Kaido Laanjärv aitasid kaasa Tallinna kunagise abilinnapea, keskerakondlase Arvo Sarapuu suures ulatuses toimingupiirangu rikkumisele pealinna prügiäris.

Ringkonnakohus tühistas neljapäeval Harju maakohtu 31. augusti õigeksmõistva otsuse ja mõistis Tomingase ja Laanjärve süüdi.

Ringkonnakohus mõisitis Tomingasele rahalise karistuse 9870,40 eurot ja Laanjärvele 2490 eurot.

"Ringkonnakohtu kriminaalkolleegium otsustas, et kriminaalmenetluses kogutud tõendid kinnitavad Margo Tomingase ja Kaido Laanjärve poolt eriti suures ulatuses toimingupiirangule kaasaaitamisteo toimepanekut. Ringkonnakohus nõustus süüdistuse versiooniga, mille kohaselt lõid Tomingas, Laanjärv ja jäätmekäitluse korraldamise eest vastutanud Arvo Sarapuu ühise teoplaani alusel variäriühingu Baltic Waste Management OÜ, et osaleda Tallinna jäätmeveo riigihangetel. Variäriühingu riigihangetel osalemist, rahastamist ning juhtimist korraldas Laanjärve kaudu endise abilinnapea väimees omingas, et varjata korruptiivset kokkulepet ning teenida seeläbi isiklikest huvidest kantud tulu," märkis riigiprokurör Inna Ombler.

"Korruptsioonikuritegevust ilmestab sageli kõrge konspireeritus – tegutsetakse varjatult, et peita omavahelist seotust ning jätta mulje, et kõik otsused on tehtud ausalt ega ole ajendatud isiklikust huvist. Paraku loob selline tegevus turuosalistele ebavõrdsed tingimused ja ebaausa konkurentsieelise, mis kahjustab majanduskeskkonda ning avaliku sektori usaldusväärsust," ütles Ombler.

Ringkonnakohus ei vaaginud asjas mullu kevadel surnud Arvo Sarapuu süüküsimust, sest tema suhtes lõppes kriminaalmenetlus juba 2018. aasta detsembris oportuniteediga. Samas pidi ringkonnakohus asja vaagimisel puudutama ka Sarapuu rolli.

Süüdistuse järgi osutasid Sarapuu väimees Tomingas ja Laanjärv aastatel 2014-2017 läbi Baltic Waste Management OÜ Tallinna abilinnapeale, linna jäätmemajandust kureerinud Arvo Sarapuule abi toimingupiirangu rikkumisel.

Ringkonnakohus tuvastas erinevalt maakohtust, et Laanjärv ja Tomingas ei tegutsenud Sarapuu teadmata, vaid vastupidi, kõik oli kohtu hinnangul poolte vahel kokku lepitud.

Kohtumenetluses käis vaidlus selle üle, kas OÜ BWM on Arvo Sarapuuga seotud, kui selle juhatuse ainuliige on Laanjärv, kes ei ole sugulus- ega hõimlussidemetes Sarapuuga.

Kohtus tuvastati, et Laanjärv oli OÜ BWM juhatuse liige ning firma ainuosanik, kuid samas andis Tomingas Laanjärvele juhtnöörid OÜ BWM nimelt pakkumiste esitamiseks Tallinna keskkonnaameti korraldatud riigihangetele ning mõtles välja, kuidas rahastada hankel osalemist BWM OÜ poolt.

Sarapuu roll oli kohtu hinnangul suunata hankekomisjoni liikmeid juhinduma abilinnapea seisukohtadest hankemenetluses otsuste vastuvõtmisel, sealhulgas BWM OÜ ja OÜ Tapa Autobussipark ühispakkumuste edukaks tunnistamistel ja hankelepingute sõlmimisel.

Ringkonnakohus leidis, et vastuvaidlematult on tõendatud, et OÜ BWM koos Laanjärvega oli variäriühing koos oma variisikust juhiga.

Kohtu hinnangul nimetatud äriühingu roll seisneski selles, et varjata tegelikke sidemeid Sarapuu ja tema äriühingu vahel. Sinna juurde käiv konspiratsioon ja skeemitamine ehk sidemete varjamine oli kohtu hinnangul vajalik ainult ühel eesmärgil ehk selleks, et Sarapuu saaks teha otsuseid OÜ BWM kasuks.

Ringkonnakohus leidis, et Sarapuu mitte ainult ei osalenud otsuste tegemises, mis tehti hankemenetlustes OÜ BWM suhtes ehk nimetatud äriühingu edukaks tunnistamises ja töölepingute sõlmimises, vaid ta ka suunas sisuliselt neid otsuseid.

Seega olid ringkonnakohtu hinnangul kõik kolm ehk Sarapuu, Tomingas ja Laanjärv osalised toimingupiirangute rikkumises ehk esimene selles toimingupiirangu rikkuja ja teised kaks sellele kaasaaitajad ning seda kuriteo ettevalmistavast staadiumist alates.

Kohtu hinnangul oli tegemist põhjalikult läbiarutatud ja planeeritud kuriteoplaaniga, mille sisuks oli, et Laanjärv ja Tomingas tegelevad äriühingu asutamise ja hanketingimuste täitmisega ehk Laanjärv asutab Tomingase finantseerimisel variäriühingu ja esitab väljakuulutatud hangetel pakkumused.

Ringkonnakohus leidis, et teoplaani kohaselt lepiti kokku, et Tomingas ja Laanjärv tegelevad OÜ BWM rahalise ja korraldusliku poolega ning seejuures varjavad Sarapuu puutumust OÜ-ga BWM.

Ringkonnakohus leidis kokkuvõtvalt, et Arvo Sarapuu rikkus korruptsioonivastasest seadusest tulenevat toimingupiirangu keeldu, sest tegi otsuse endaga seotud isiku suhtes ning on tõendatud, et toimingupiirangu rikkumine oli toime pandud eelneval kokkuleppel Tomingase ja Laanjärvega.

Tomingas ja Laanjärv end süüdi ei tunnista ning neil on võimalik ringkonnakohtu otsus vaidlustada 30 päeva jooksul riigikohtus. Samas pole nende kaebuste arutsele võtmine seal garanteeeritud.

Korruptsioon Tallinna prügiäris tuli avalikus, kui 2017. aasta 25. mai hommikul pidas kaitsepolitsei toonase abilinnapea Arvo Sarapuu kinni. Pärast seda esitas Sarapuu avalduse ametist tagasiastumiseks. Sama kriminaalasja raames peeti kinni ka Tomingas ja Laanjärv.

2018. aasta 21. detsembril lõpetas riigiprokuratuur keskerakondlasest endise Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu kriminaalasja ning ta kohustus maksma riigile 12 000 eurot. Mullu märtsis Sarapuu suri.