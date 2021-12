Home3 kaudu PBK-d ei näe

Teleteenuste ettevõtte Home3 pakettidest on ootamatult kadunud venekeelne teleprogramm PBK. Ettevõtte sõnul on probleemiks lõppenud leping ja pooleli olevad läbirääkimised.

"See on PBK otsus meile ette teatamata oma kanal kinni panna," ütles Home3 omanikfirma Tv Play Baltics juht Kristel Aarna. "Meil on lepingu läbirääkimised pooleli ja lepingu läbirääkimised on käinud juba väga pikalt. Siis ükspäev lihtsalt keset läbirääkimisi otsustasid nad kinni panna."

Leping Tv Play Balticsi ja PBK vahel lõppes märtsis, rääkis Aarna.

Peamine põhjus miks uut lepingut sõlmitud ei ole, on kanali Lätis ärakeelamine, lisas Aarna.

Tv Play Baltics leping PBK edastamiseks oli sõlmitud kõigi Balti riikide peale, nüüd kui Lätis kanalit enam näidata ei saa, sooviks Tv Play Baltics hinnalangetust, PBK odavama hinnaga nõus ei ole.

"Eks meie võitlus selle pealt tuligi, et PBK vaatamata sellele, et neid kanaleid ei tohtinud Lätis näidata, ikkagi tahtsid saada täisraha," rääkis Aarna.

Siiski loodab Home3 PBK-ga kokkuleppele jõuda. "No meil läbirääkimised käivad. Olen kümme aastat selles ettevõttes töötanud ja iga kord on nendega need läbirääkimised läbi häda ja viletsuse olnud. 2010 Nad vist lülitasid samamoodi meid välja," ütles Aarna. "Meie praegune suund on, et sõlmime uue kokkuleppe nendega."