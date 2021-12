Hiinas vallandati õppejõud, kes kahtles kompartei ajalookäsitluses

Hiina riigimeedia kritiseeris teravalt Shanghai Aurora kolledži ajakirjandusõppejõudu Song Gengyi, kes ütles, et Jaapani vägede poolt Nanjingi veresaunas tapetud inimeste tegelik arv pole teada. Kolledž vallandas õppejõu pärast riigimeedia märkusi.

Song ütles, et konkreetsete tõendite puudumisel on Nanjingi veresauna ametlik ohvrite arv ainult Hiina ajalookirjutuse üldistav väide, vahendas The Times.

Kommunistliku partei ajaleht People's Daily kritiseeris teravalt Songi sõnavõttu.

"Kuidas ta sellise teadmatuse ja moraali puudumisega väärib järgmise põlvkonna õpetamist? Ajalugu on vundament ja haridus on rahva tulevik," teatas leht.

Hiina kompartei kehtestas pärast võimuletulekut ajalookirjutuse osas monopoli, kommunistid ei talu ajaloo küsimustes lahkarvamusi. Partei õigustab ajaloo kaudu oma võimu legitiimsust.

Nanjingi veresaun on Hiina ajaloo üks olulisemaid sündmusi. Hinnanguliselt hukkus Jaapani vägede tapatalgutes 20 000 kuni 500 000 hiinlast, vahendas The Times. Songi hinnangul pole riik läbi viinud tõsist uurimist ja seetõttu on kompartei ametlik hukkunute arv ainult väide, mitte fakt.