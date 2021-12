Põlva haigla töötajad tegid Tilsi lastekodulastele jõulukingitused

Selleks, et leida pingelisele tööle vaheldust, tähistas Põlva haigla jõulukampsuni päeva. Suur osa haigla töötajatest asendas valge kitli värvilise jõulukampsuniga, et anda üheskoos Tilsi perekodu lastele üle kingitusi.

Põlva haigla tähistas jõulukampsuni päeva teist aastat. Sel korral oli osalejaid rohem kui eelmisel aastal.

"Me esmalt mõltesimegi, et teeme oma argipäeva lihtsalt natuke põnevamaks ja paneme sellised vahvad jõulukampsunid selga, aga kui me hakkasime selle kohta natuke rohkem uurima, siis tuli välja, et sellel päeval on oluliselt suurem tähendus ja jõulukampsuni päeval kutsutakse üles kõiki inimesi head tegema," rääkis Põlva haigla juhataja Margot Bergmann.

Meditsiinitöötajad otsustasid kinkida Tilsi Perekodu lastele mänguasju ja vitamiine.

"Haigla töötajad said ise pakkuda ka välja variante, keda me sellel aastal toetada võiks. Aga lapsed on alati need, kellele tahaks head teha ja kui jõulud on selline perega koosolemise aeg, siis kui me mõtleme Tilsi perekodu peale, siis võib-olla neile lastele, kellel ei ole oma päris-päris peret, ka natuke rohkem rõõmu teha ja toetada just oma maakonna väikeseid lapsi," ütles Bergmann.

Tilsi Perekodus elab 22 last, noorim on alla aastane ja vanim saab peagi täisealiseks.

"Jõulud on ikka selline põnev aeg, kus hakkavad sokid ja sussid akendele minema ja ootus on suur. Jõulud on selline eriline aeg ja valmistume praegu ka meie ühiseks jõulupeoks," rääkis Tilsi perekodu juhataja Thea Kant, lisades, et lastel on kingitusi alati tore saada.