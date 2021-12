"Rahva teenrid": lõppeval aastal andis tooni Jüri Ratas, mitte Kaja Kallas

"Eestis puudub meditsiinikriisi juhtimise võimekus," sõnastas Urmo Soonvald vaktsineerimise korraldust kommenteerides.

Tema hinnangul alahindas riigiaparaat eesotsas sotsiaalministeeriumiga rahva võimeid, ent ülehinnati enda omi. Seda nimetas ta nii ülbeks kui vaat et kuritegelikukski. Tema hinnangul kujunenuks suhtumine vaktsineerimisse ja vaktsiiniga hõlmatus hoopis paremaks ning koroonasurmade hulk väiksemaks, kui inimesi poleks kommunikatsioonis ühe mütsiga löödud, vaid arvestatud regionaalseid eripärasid, inimeste tegutsemistahet ja info vastuvõtuvõimekust.

"Me peaksime leidma ühiskonnas konsensuse, et inimesed vaktsineerivad," ütles ta.

Soonvaldi hinnangul on riik jätnud kodanikuühiskonna vaktsineerimise vajalikkuse selgitamisel ja innustamisel kaasamata.

"Kusagil on majaühistute juhid, kirikupead, papid, preestrid, õpetajad, treenerid, aktiivsed vabatahtlikud jne – miks me pole neid ära kasutanud?" küsis Soonvald.

Tema arvates peaks ühiskond kriitilistel hetkedel kokku hoidma, olema üksmeelne. See aga pole valitsusest lahkunud EKRE tõttu õnnestunud, kes sihipäraselt ühiskonna lõhestamiseks teemade otsimisega jätkas. Valitsuses olles tehti seda perekonna defineerimissooviga, pärast seda vaktsineerimisküsimusega.

"Ei uskunud, et EKRE leiab vaktsineerimises momendi, kuidas ühiskond kildudeks lüüa. "Ma poleks uskunud seda, et vaktsineerimisega suudetakse ühiskond sedasi lõhestada," ütles Soonvald, lisades, et EKRE on suutnud filigraanselt saavutada selle, et inimesed, kes on vaktsineerimise vastu, lähevad samas hamba- või südamearstile, vaidlustamata ühtki ravijuhist, mida need arstid annavad, küll aga teavad omast arust kõike vaktsineerimisest ning seavad nende spetsialistide teadmised alalise kahtluse alla.

Meelis Mandel arvas, et seevastu, et vastuolud ühiskonnas on paratamatus, mille vastu ei tule minna mitte kõva käe, vaid intelligentse valitsemisega. Ta tõi näiteks Venemaa, kus isegi Putini kõva käsi pole inimesi vaktsineerima pannud.

Kui EKRE saanuks valitsuses jätkata, ei oleks Mandeli hinnangul valitsemises praeguseks midagi teisiti, kui siis oli, mil erakond solvas, ähvardas ja sulges riiki.

Ta avaldas muret selle üle, et koos koroonavaktsiini vastasusega on kahanenud vaktsineerimine ka kõigi väga raske kuluga lastehaiguste vastu, nagu läkaköha ja lastehalvatus.

Mirko Ojakivi leidis, et piir, kuhu maani on vaktsineerimine kohstuslik, tuleks maha märkida. Ta leidis, et sellist kaitseväge pole Eestile tarvis, kes istub suures osas lähikontaktsena isolatsioonis, nagu eelmisel aastal oli. Sama on meditsiinipersonaliga. Ka hooldekodus võiksid olla hooldajad vaktsineeritud, aga siis on oht, et tuleks suurem osa töötajaist lahti lasta, sest pole kedagi asemele võtta, märkis Ojakivi.

Ta tõi esile ka muutuse EKRE hoiakutes pärast valitsusest lahkumist: kui enne oldi perekonna defineerimise sooviga rahva enamuse kaitsel, siis nüüd, vaktsineerimise puhul, on astutud samm vähemuse kaitsele.

"Tuntakse, et nad on liberaalne erakond, kes on indiviidi, mitte kollektiivse hüve kaitsel. Kui EKRE oleks valitsuses, oleks nad ilmselt pigem läinud vaktsineerimise usku ja rahvas oleks malakat ka tunda saanud," arvas Ojakivi.

Soonvaldi hinnangul ei andnud Eesti poliitikas enim tooni mitte peaminister Kaja Kallas, vaid peaministri tooli kaotanud Jüri Ratas, kelle käitumise tõttu kujunes presidendivalimistest konarlik teekond, millel nappis demokraatlikku läbipaistvust. Ratast on jätkuvalt jäänud iseloomustama frustratsioon peaministri koha kaotamise pärast, mistõttu ta oponeerib valitsuse igale otsusele ette ja taha, ehkki valitsuses istub ta oma erakond.

"Pole näha, et see raugeks uuel aastal," sõnas Soonvald.

Korruptsiooni, mis Ratase kahtlustuse saanud erakonna esimehena valitsusjuhi kohalt viis, nimetas Soonvald eeskätt rumaluseks, idiotismiks. Ta tõdes, et ehkki Keskerakonna ja selle liikmetega seotud kahtlustused - Mailis Reps, Porto Franco, Valga häälteost jm - pole veel kohtusse jõudnud, teeb siiski murelikuks, kui kõik korruptsioonikahtlustused üha üht ja sama erakonda tabavad.

Meelis Mandel lisas, et juba Ratase peaministriks saades kirjutas Äripäev, et valitsust juhib võlgades erakond, mis on oht iseeneses ning puhastumist pole Keskerakonna tuumikus toimunud, ehkki Jüri Ratas lubas erakonna juhiks saades asuda tegelema korruptsiooniga.

Saates räägiti veel kliimaeesmärkidest, energiakriisist, Saksamaa ja Ameerika Ühendriikide valimistest ning põgenikekriisist.