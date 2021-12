WHO: omiktrontüve nakkuste arv kahekordistub iga paari päevaga

Koroonaviiruse omikrontüve on leitud 89 riigis ja kohtades, kus viirus levib kogukonnas, kahekordistub nakkuste arv iga pooleteist kuni kolme päeva järel, teatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) laupäeval. Samas kuulutas Hollandi valitsus välja uued ranged piirangud ja Londoni linnapea eriolukorra.

Koroonaviiruse omikrontüve märkimisväärne kasvueelis deltatüve eest tähendab, et sellest saab ilmselt domineeriv viirusetüvi riikides, kus uus tüvi levib, tõdes WHO.

Organisatsioon märkis, et omikron levib kiirest ka riikides, kus vaktsineerituse määr on kõrge või kus oluline osa rahvastikust on koroonaviirusest tervenenud.

Pole teada, kas omikroni tüve kiire leviku põhjuseks on see, et tüvi läheb mööda olemasolevast immuunsusest, või on see lihtsalt nakkavam kui eelmised viirusevariandid või kombinatsioon mõlemast, lisas WHO.

Ka mitmed teised olulised küsimused omikroni kohta on vastuseta, sealhulgas see, kui tõhusad on olemasolevad koroonavaktsiinid selle tüve osas. Põhjapanevat infot pole ka selle kohta, kui haigeks omikrontüvi koroonapatsiendid teeb, märkis WHO.

WHO nimetas omikroni murettekitavaks viirusevariandiks 26. novembril.

London kuulutas välja häireseisundi

Londoni linnapea Sadiq Khan kuulutas laupäeval koroonaviiruse omikrontüve kiire leviku tõttu välja häireseisundi.

Viimase nädalaga tuvastati Londonis üle 65 000 uue nakkusjuhu, viimase ööpäevaga leidis kinnitust 26 418 nakatumist, mis on kõrgeim arv pandeemia algusest alates.

Häireseisund on määratletud kui sündmus, millel on tõsiseid ja erikorraldusi nõudvaid tagajärgi. Häireseisundi kehtestamise eesmärgiks on aidata ametkondadel, sealhulgas näiteks politseil ja kiirabil teineteist toetada, et vähendada teenuste katkemist linnas.

Enne seda kuulutas Khan häireseisundi välja varasema viiruselaine ajal 8. jaanuaril, kuid lõpetas selle kuu aega hiljem nakkuste languse tõttu.

"Omikrontüvesse nakatunute arvu kasv kogu linnas on äärmiselt murettekitav ja kuulutame uuesti COVID-19 ohu tõttu linnas välja häireseisundi," ütles Khan.

"On tõsi, et Londoni võtmeametkonnad teevad tihedat koostööd, et minimeerida mõju meie linnale, sealhulgas kaitstes elutähtsat vaktsineerimisprogrammi," lisas ta.

Ühendkuningriigis on kolm viimast päeva järjest registreeritud rekordilised nakatunute arvud, mille tulemusel on kehtestatud uusi piiranguid ning räägitakse ka järjekordsete liikumispiirangute kehtestamisest.

Holland kehtestab piirangud

Hollandi peaminister Mark Rutte teatas laupäeval pärast nõupidamist tervishoiuekspertidega, et kehtestab omikrontüve tõttu kogu riigis alates pühapäevast rangemad piirangud.

"Ma seisan siin täna sünges meeleolus," lausus Rutte televisiooni vahendusel. "Kui see ühe lausega kokku võtta, siis Holland läheb homsest taas lukku."

Kõik mittehädavajalikud kauplused, koolid, baarid, restoranid ja muud avalikud asutused jäävad kuni 14. jaanuari kinni, ütles Rutte. Tema sõnul on piirangud "vältimatud".

Koju võib külla lasta kuni kaks külalist korraga senise nelja asemel, välja arvatud esimesel jõulupühal 25. detsembril.

Piirangud ka Iirimaal, Austrias, Prantsusmaal

Äärmiselt nakkava omikrontüve põhjustatud viiruselaine peatamiseks on piirangutest teatanud veel mitmed Euroopa riigid.

Nii karmistasid Austria ja Prantsusmaa reisipiiranguid ning Pariisis jäetakse ära uusaasta ilutulestik.

Taanis suletakse teatrid, kontserdisaalid, lõbustuspargid ja muuseumid.

Iirmaal nõutakse kõrtside sulgemist hiljemalt kell kaheksa õhtul ning piiratakse külastajate arvu neis.

Iiri peaminister Micheál Martin kinnitas läkituses rahvale, et uued piirangud on vajalikud elude ja sissetulekute kaitsmiseks viiruse eest.

"Mitte midagi sellest pole lihtne," ütles Martin reede õhtul. "Oleme kõik koroonaviirusest ja selle piirangutest väsinud. Keerdkäigud, pettumus ja mure on kõigile kurnavad. Aga see on meie reaalsus."

Suurbritannias, kus registreeriti sel nädalal rekordilised ööpäevased nakkuste arvud, kehtestas valitsus maskikandmise nõude ka siseruumides ja palus inimestel ööklubidesse ning suurematele sündmustele minnes näidata vaktsineerimistõendit või hiljutist negatiivset viirusetesti tulemust. Nüüd hoiatavad teadlased, et valitsus peab haiglate ülekoormuse vältimiseks kaugemale minema.

BBC teatel selgus teadlaste nõuandva kogu koosoleku lekkinud protokollist soovitus keelata üritused siseruumides ja külaliste võõrustamine.

Ühendkuningriik ja teised riigid püüavad kiirendada ka tõhustusdooside manustamise tempot, kuivõrd esialgsed andmed näitavad, et kaks vaktsiinidoosi on omiktrontüve puhul vähem tõhusad. Suurbritannia ostukeskused, katedraalid ja jalgpallistaadionid on muudetud suurteks vaktsineerimiskeskusteks.

Prantsusmaa valitsus teatas, et alustab kolmapäeval 5-11-aastaste laste vaktsineerimisega. Peaminister Jean Castex ütles reedel, et omikrontüvi liigub nagu "äike". Ta tegi ettepaneku, et restoranidesse, kohvikutesse ja teistesse avalikesse kohtadesse sisenejatelt hakataks nõudma vaktsineerimistõendit. Meede peab saama ka parlamendi heakskiidu.

Pariisis kavandatakse laupäeval meeleavaldusi uue tervisepassi ja valitsuse piirangute vastu. Meeleavaldused peaksid toimuma ka Itaalias Torinos.