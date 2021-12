Pärnu Fabergé Selts aitas tõestada kuulsa meistri prossi ehtsust

Internerioksjonilt maailmakuulsas Fabergé juveelifirmas valmistatud prossi ostnud pärnakas võib nüüd kergendatult hingata, sest sai eksperdilt kinnituse, et tegemist on originaaliga. Selleks vajas ta Pärnu Faberge Seltsi abi.

Prossiomaniku nimi pole toimetusele teada. Küll aga usaldas ta oma kalli ostu mõneks hetkeks Pärnu Fabergé Seltsi juhatuse liikme Tiina Ojaste kätte, kes seda Gustav Faberge mälestusmärgi juures sajandivanusele ehtele kohaselt esitles. Gustav Fabergé oli 1814. aastal Pärnus sündinud kullasepp, Peterburis tegutsenud Fabergé juveeliäri asutaja. Tema pojast Peter Carl Fabergést sai maailmakuulus juveliir.

"Tänu sellele, et oleme nii palju juba Eestis ja üle maailma ka tutvutanud Fabergéd, et nad Pärnust pärit on, siis pöörduti minu poole, kas ikkagi pross on originaal Fabergé, et kuidas teostada ekspertiis. Tänaseks on pross siin, ekspertiisiakt on mul käes - see on ehtne Faberge," rääkis Ojaste.

Pärnu seltsi kaasabil tuvastatud briljantide ja teemantidega prossi väärtus on hindamatu. Kui Venemaal tsaar võimult tõugati, üritasid inimesed oma vara riigist välja viia, tihti võeti juveelidest kivid välja ja need müüdi eraldi, kuld ja hõbe aga lihtsalt sulatati üles. Nii võib see pross olla tõeline haruldus. Faberge eksperdi, ka Christie'se oksjonimajale ekspertiise tegeva Valentin Skurlovi arvates on pross valimistatud aastatel 1907-1917.

"Tema ekspertiisiakti järgi on see valmistatud Faberge Moskva filiaalis, kus tellijate seas olid eelistatud sel ajal uudse disaini või kunstilise lahendusega juveelitooted ja ehted, mis on art nouveau või juugendstiilis. Just Moskva haru spetsialiteet oli sellises stiilis esemed ja ehted, kuna Peterburi haru oli rohkem klassikalises laadis juveelitoodete valmistamise peal," selgitas Ojaste.