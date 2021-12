Brexiti-läbirääkija David Frost lahkus Briti valitsusest

"On pettumust valmistav, et see plaan sai avalikuks täna õhtul, ja selles olukorras ma arvan, et on õige kirjutada tagasiastumisavaldus kohese jõustumisega," ütles Frost kirjas, mille Downing Street laupäeva hilisõhtul avaldas.

Frost ütles Johnsonile, et tal on "mured praeguse liikumissuuna pärast", mis puudutavad koroonameetmeid ja maksude tõstmist.

Johnson avaldas kahetsust Frosti lahkumisavalduse üle, "arvestades kõike seda, mida sa oled saavutanud ja andnud sellele valitsusele".

Ajaleht The Mail on Sunday teatas varem laupäeval, et Frost esitas tagasiastumisavalduse nädal tagasi, kuid teda veendi jääma ametisse uue aastani.

Ajaleht tsiteeris kõrget valitsusallikat, kelle sõnul lahkub Frost ametist seoses "illusioonide purunemisega" valitsuse poliitika osas.

Opositsioonis olevate leiboristide aseliider Angela Rayner ütles, et Frosti tagasiastumine näitab "valitsust täielikus kaoses ajal, mil riik on silmitsi ebakindlate lähinädalatega".

Frost pidas nädalaid kõnelusi niinimetatud Põhja-Iiri protokolli üle, mis määratleb kaubandust Inglismaa, Šotimaa ja Walesi ning Põhja-Iirimaa ja Euroopa Liidu vahel.

London tahab eelmisel aastal allkirjastatud kokkuleppest lahti öelda, väites, et see ei toimi. Brüssel on selle vastu.

56-aastane Frost määrati niinimetatud Euroopa Liidu "šerpaks" peatselt pärast Boris Johnsoni ametisseastumist 2019. aasta juulis ning sai peamiseks kaubandusläbirääkijaks pärast seda, kui ta aitas lõpule viia Suurbritannia lahkumise Euroopa Liidust.