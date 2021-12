"Olukorrast riigis" arutas valitsuse püsimise üle

Riikoja viitas olukorrale, kus energiahindade kompenseerimine on Reformierakonna ja Keskerakonna tülli ajanud. Oma roll pingetes on ka Keskerakonna esimehel Jüri Ratasel, kes kritiseerib valitsuse tegevust osalemata ise selles ning samuti see, et Ratase ja Kaja Kallase isiklikud suhted pole head, tõdes Riikoja. Olukorras, kus mõlemad parteid teist kritiseerivad ei ole ka peaminister Kaja Kallasest seda ühenduslüli, mis peaminister peaks iga koalitsiooni sees olema, leidis Riikoja.

Lepiku hinnangul on laiem küsimus selles, mis on olnud Keskerakonna motivatsioon selles valitsuses osaleda, arvestades, et 2019. aasta valimiste järel otsustas Ratas teha uue valitsuse Isamaa ja EKRE-ga ning jätta valimised võitnud Reformierakond opositsiooni. "Vaevalt selle ajaga Ratase suhtumine palju on muutunud," tõdes Lepik.

Riikoja arvates tuleb vaadata ka seda, millised on Reformierakonna tunded Keskerakonna suhtes. "Ma arvan, et siin on olukord, kus pada sõimab katelt, ühed mustad mõlemad," leidis ta.

Lepik tõi esile, et olukord taandub sellele, et Eesti poliitiline süsteem tingib koalitsioonivalitsused ning kuna Sotsiaaldemokraatlik Erakond on selles riigikogus väga nõrgalt esindatud, siis pole palju muid valikuid koalitsioonide moodustamiseks. Kuna Reformierakond sellel perioodil ilmselt EKRE-ga koalitsiooni ei lähe, peab ta valima Keskerakonna.

"Tänane poliitiline olukord on sant selles suhtes, et kehvad isiklikud suhted mängivad viimase 10-15 aasta suurimat rolli. Reformierakonnal oleks võimalus teha valitsus Keskerakonnaga, kellega läbi ei saada, samuti kaasates EKRE-t, kellega ka nagu läbi ei saada. Samuti oleks võinud pärast valimisi uuesti tekkida Reformierakonna koalitsioon Isamaa ja sotsiaaldemokraatidega, aga ka siin on parteijuhtide isiklikud suhted takistuseks. Ehk et ei ole ühtegi head lahendust," rääkis Riikoja.

"Aga mingil hetkel võivad ka selles valitsuses minna suhted nii sassi, et ei saa enam jätkata. Kui aasta alguses olin ma kindel, et see valitsus jätkab kuni valimisteni, siis nüüd ma selles enam nii kindel ei ole," rõhutas Riikoja.

Tema hinnangul pakub Keskerakond elektrihinna kasvu kompenseerimiseks toimivaid lahendusi, aga Reformierakond võitleb nende pakutavate toetuste andmise vastu.

"Kas me kuuleme Reformierakonnalt vastu tõsiseltvõetavaid ettepanekuid, mida teha? Ei kuule! Me kuuleme sellest, kuidas Kaja Kallas räägib, kuidas meil on kõrget elektrihinda vaja selleks, et rohepööret teha ja inimesed on saanud börsilt nii kaua hea hinnaga elektrit osta ja miks nad nüüd siis hädaldavad? See on eluvõõras jutt. Me ei kuule Reformierakonnast reaalseid abimeetmeid, aga abi on vaja," rääkis Riikoja.

Lepiku hinnangul näitas Ratas oma kahe valitsuse ajal, et riik on valmis sekkuma erinevate toetuste ja maksumuudatustega. "Aga kas käibemaksu tasub langetada püsivalt ajutise probleemi lahendamiseks? Reformierakond seda ettepanekut ei toeta, kuid on ikkagi välja pakkunud toetusmeetmed. Iseasi, kui palju neist abi on?" küsis ta.

Riikoja hinnangul ei ole selle valitsuse tervis siiski kinni mitte neis detailides, vaid üldisemas suhtumises. "Ja pigem rohkem Reformierakonna eluvõõras kõrkuses, mille tõttu on langenud ka nende reiting ja paratamatult ka silmakirjalikkuses, kui räägitakse, et käibemaksu alandamine oleks paljude abi mittevajavate inimeste toetamine. Kas Reformierakond rääkis sellest siis, kui omal ajal, kriisi ajal tõstis käibemaksu 18 protsendilt 20 peale? Kas siis räägiti sellest, et kõik saavad pihta ja see mõjutab ka inimesi, keda ei peaks. Ei, siis tehti see kiiresti ära!" rääkis ta.

Lepiku hinnangul oleks võimalik praegune tüli energiahindade üle ideoloogiliselt ära lahendada, kuid sellest võib siiski saada ajend valitsuse lagunemiseks.

"Julgeksin küll kihla vedada, et see valitsus ei püsi kuni valimisteni," märkis Riikoja.

