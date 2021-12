Teisipäevaks Omnivasse jõudvad pakid peaksid jõuluks pärale jõudma

Postkontoris käib nii eestlasi kui ka välismaalasi. Saadetakse nii Eesti-siseseid kui ka rahvusvahelisi pakke. Mõlemal juhul loodetakse, et pakid jõuavad jõuluks kohale.

Mina saatsin midagi oma sõpradele Soome. Mulle öeldi, et saatmine võtab aega umbes kümme päeva, nii et loodetavasti jõuludeks või jõulude ja uusaasta vahel on kohal," ütleb Gailor. "Kui pakk on kohal enne uusaastat, on kõik hästi.

Omniva sorteerimislindilt käib praegu läbi ligi 60 000 jõulukingitust päevas. Tempo on kiire ja pakid, mis seal veel järgmisel teisipäevalgi vuravad, kindlasti kodudesse jõuavad, lubab ettevõte. Kolmapäeval võib aga tellija jaoks juba hilja olla.

"Kui ta tellib kolmandast riigist ehk väljastpoolt Euroopa Liitu, siis kahjuks on natuke juba hiljaks jäädud. Kui ta on tellinud varem ja pakk jõuab kohale meile kuni 21. detsembrini, siis me toimetame selle kätte," kinnitab Omniva rahvusvaheliste operatsioonide juht Eduard Rešetov.

Pühade ajal käib Omniva liinidelt läbi umbes 1,8 miljonit pakki, millest enamuse ehk 70 protsenti moodustavad koduturu tellimused.

"Kohalikul turul on näha elavnemist, mahud on kasvanud. Sel aastal on Omnival mahud kuni 30 protsenti kasvanud," ütleb Rešetov.

Vahel aga juhtub, et pakk läheb sootuks kaduma või ei taibata pakiteatist tavapostkastist otsida. Seda enamasti seepärast, et andmekaitseseadust tõlgendatakse erinevalt.

"Mõnikord meil ei olegi seda telefoninumbrit või e-postiaadressi ja seetõttu saadame pakiteavituse kliendile paberkandjal koju," ütleb Rešetov.

Protsess on pikk ja seepärast võivad jõulukingid veelgi kauem oodata. Kui klient paberkandjal teavitusele ei reageeri, siis saadetakse pakk lihtsalt saatjale tagasi. Seni pole Omniva paremat lahendust leidnud.

Sellest aastast lisandub väljastpoolt Euroopa Liitu tulnud pakkidele ka käibemaks ja neid peab deklareerima. Pakid, mida enne teisipäeva ei deklareerita, jäävad suure tõenäosusega pühadeks tollilattu ootele.

"Deklareerima peab kaubasaaja. Kas klient ise või ta saab volitada enda nimel deklareerima ka postiettevõtet või kullerettevõtet või tolliagentuuri," selgitab maksu- ja tolliameti tolliosakonna teenusejuht Kaari Lainevool.

Saadetise deklareerimine ei pruugi aga sugugi kõige lihtsam olla.

"Tihti inimesed ei tea ka seda täpselt, et milline kaup neil on seal pakis või millist kaupa nad on tellinud. Nad teavad küll üldsõnaliselt, aga on vaja kaubakoodi," ütleb Lainevool.

Omniva tasulist deklareerimisteenust kasutab veidi vähem kui 40 protsenti pakisaajatest.

Deklareerima peab ka neid kolmandatest riikidest tulevaid pakke, mis ei ole e-poest ostetud, vaid tulevad otse inimeselt inimesele. Näiteks siis, kui sugulased Venemaalt või Austraaliast tahavad kingitusi saata.

"Kingituse puhul kindlasti tuleb pakk ikkagi deklareerida, kui ta tuleb Euroopa Liidu välisest riigist. Maksustatakse pakk alates 45 eurost ja kui saadetise maksumus on üle 150 euro, maksustatakse lisaks käibemaksule ka tollimaksuga," loetleb Lainevool.

Kui deklareerimise kadalipp läbitud, liiguvad kingitused edasi kulleriga koju, pakiautomaati või postkontorisse. Selleks on postiettevõttel aega kuni viis tööpäeva.

"Mulle tundub, et täna on inimesed hästi rahulikud. Järjekorda küll on, aga need ei ole nii meeletult pikad," lohutab Omniva postiasutuste Harju piirkonna juht Jaanika Kööp.