Euroopa riigid seavad ühiskonnale omikroni tüve hirmus taas piiranguid

Hollandis on pühapäeval uue sulgemise esimene päev. Lahti on vaid kõige hädavajalikumaid kaupu müüvaid poed, kõik muud kauplused, aga ka baarid ja restoranid on kinni. Kinni on ka koolid ja seisab igasugune kultuuritegevus. Külla tohib kutsuda ainult kaks sõpra korraga, erandiks on jõulupühad ja vana-aasta õhtu, kui külla võib tulla neli sõpra või sugulast.

Hollandlased on üpris pahased ning leiavad, et vähenõudlikust vanapoisist peaminister Mark Rutte lihtsalt ei saa aru, mis mured inimestel tegelikult on ning mida nad päriselt vajavad. Et liikumispiiranguid kehtestatud ei ole, põgenes suur osa hollandlasi piirangute eest naabermaale Belgiasse, kus elu on seni veel vabam.

"Me saabusime eile. Otsustasime spontaanselt minna sõpradega välismaale, et saaks õues istuda. Nüüd me jääme siia kauemaks, sest kodus on kõik kinni," räägib Hollandi turist Belgias.

"Täiesti häbiasi, et Hollandis on kõik kinni! Meie sellest aru ei saa. Ma saan aru, miks inimesed kõik siia tulevad," lisab teine selline turist Belgias.

Taanis asjad nii hullud ei ole, aga arvestades, et Taani oli vahepeal juba täielikult normaalse elu juurde tagasi pöördunud, on olukord kohalikele siiski nukker. Kinni pannakse kõik kinod, teatrid ja kontserdisaalid ning muudki kultuuritegevust piiratakse. Peaminister Mette Frederiksen kutsub rahvast üles kõiki oma kontakte piirama. Restoranid ja baarid jäävad siiski lahti, aga õhtul kell üksteist peavad nad uksed sulgema ning alkoholimüügi lõpetama juba tund aega varem.

"See on väga tõsine asi. Ma olen lihtsalt šokeeritud, kas teate?" hüüatab uute piirangute peale Gentofte kino omanik Sune Lind Thomsen.

"Praegu on külaliste arv pühade tõttu laes ja meil on tuhandeid inimesi jõuluvalgust nautimas. Seepärast on väga-väga masendav,

et me loomaaia kinni peame panema," lisab Odense loomaaia tegevdirektor Bjarne Klausen.

Saksamaal, nagu mitmel pool mujalgi Euroopas, jätkuvad piirangutevastased meeleavaldused. Samas Saksamaa praegu uusi piiranguid eriti ei kehtestagi, piiratakse ainult rahvusvahelist reisimist. Koroonapass kehtib riigis juba mõnda aega.

Pariisis aga jäetakse ära aastavahetuse pidustused Champs-Elysees'l ning kogu Prantsusmaal hakatakse kolmapäevast ka lapsi vaktsineerima.