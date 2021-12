Otepääst sai talvepealinn

Võimas ilutulestik Otepää kohal märkis veerand sajandit talvepealinnastaatust. Toona, alustades, ei osanud keegi öelda, kauaks seda tava jätkub. Kuid nüüdseks on talvepealinn kujunenud nii Eestis kui ka väljaspool tuntud kaubamärgiks, mis hõlmab sporti, puhkust, kultuuri, aga ka omapärast väikeettevõtlust.

"Et lund, mis täna sadama hakkas, tuleks juurde ja juurde ja et nii kestaks kevadise pööripäevani! Elagu talvepealinn Otepää!" hõiskas Tallinna abilinnapea Kaarel Oja.

"Ei ole tulnud kordagi mõtet, et võiks selle traditsiooni ära lõpetada, pigem saab see kogu aeg särtsu juurde. Üks on see väline külg, mis on saua üleandmine ja muud tegevused, kuid tegelikult on talvepealinnal ka sisu. Meil on fantastilised suusarajad ja loomulikult imeline loodus," nimetas Otepää vallavanem Jaanus Barkala.

Talvepealinna puhul olid seekord keskväljakul esindatud piirkonna külad. Külatänav koondas väiketootjate mett, küpsetisi, küünlaid, sokke - kõike, mis loob suusatamisvõimaluste kõrval eheduse, mida siit otsima tullakse. Ja küllap on sel koroonaajal suur väärtus ka optimism.

"Me oleme looduse keskel, meil on puhas õhk. Toidu saame lauale. Tunneme end väga hästi," kiitis Väikse-Järve talu perenaine Aili Mitt.

"Arula külas või endistel Arula mõisamaadel läheb talviselt. Kui Kuutsemäel on lumi tehtud, on elu talvel juba pihta hakanud," lisas Arula küla vanem Voldemar Tasa.

Otepääle kogunenud rahvahulga järgi otsustades näib, et seal toimuv läheb korda paljudele.