Uus nädal toob miinuskraadid ja tugeva tuule

Öö tuleb Eestis pilves selgimistega. Hooti sajab lund, tuiskab. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-11, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul 9-15, puhanguti kuni 20 m/s. Külma on 2 kuni 8 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega, mitmel pool lumehoogude ning tuisuga. Teed on talviselt libedad. Põhja- ja kirdetuule iilid ulatuvad sisemaal 15, saartel ja rannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -3 ja -8 kraadi vahel.

Päev on pilves selgimistega. Jätkuvalt on mitmel pool lumehooge ühes tuisuga ning teeolud on talvised. Puhub põhjatuul 6-11, puhanguti 15, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti kuni 20 m/s. Külma on 3 kuni 8 kraadi, pärastlõunal läheb veel külmemaks.

Teisipäev püsib lumehoogudega, öösel tugeva tuule tõttu ka mitmel pool tuisune. Külma on nii öösel kui päeval Ida-Eestis 10, läänepoolsel rannikul 5 kraadi ringis.

Kolmapäev tuleb rahulikum ja kohati sajab kerget lund. Öösel võib pikemate selgimiste korral olla Kagu-Eestis külma kuni 15 kraadi, valdavalt jääb õhutemperatuur nii öösel kui päeval -5 ja -12 kraadi vahele.

Rahulikuna ja eelnevast külmemana algab ka neljapäeva öö, hommikul tõuseb tuul, läänest saabub niiskem ja veidi pehmem õhk: päeval on oodata mitmele poole lund ja tuisku. Mandril püsivad mõõdukad miinuskraadid, saartel tõuseb õhutemperatuur 0 kraadi lähedale.

Reedel läheb sadu praeguste prognooside järgi tihedamaks ja tuul veel tugevamaks. Miinuskraade jääb mandril vähemaks, saartel on õhutemperatuur 0 kraadi lähedal.