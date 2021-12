Tšiili presidendivalimised võitis vasakpoolne Gabriel Boric

Kui loetud oli enam kui 99 protsenti häältest, siis juhtis 35-aastane Boric 55,86 protsendiga oma rivaali Jose Antonio Kasti ees, kes oli kogunud 44 toetusprotsenti.

Tšiilis peeti pühapäeval presidendivalimiste otsustav voor, kus vastamisi olid parempoolne Kast ja vasakpoolne Boric.

Advokaat Kast oli Tšiili endise diktaatori Augusto Pinocheti ja tema eraettevõtlust turgutada püüdva neoliberaalse majandusmudeli austaja, teda on võrreldud USA endise presidendi Donald Trumpi ja Brasiilia riigipea Jair Bolsonaroga.

Kasti pearivaal Boric on aga endine üliõpilasjuht ja oma 35 eluaastaga riigi kõigi aegade noorim presidendivalimiste kandidaat. Tema eesmärk on suunata riik sotsiaaldemokraatlikule teele.

Novembris peetud esimeses voorus sai Kast umbes 28 protsenti ja Boric 25 protsenti häältest. Arvamusuuringud on viimastel nädalatel näidanud Borici nappi edumaad.

Riigis kestavad teist aastat ulatuslikud võrdõiguslikkust nõudvad meeleavaldused. Kõrvale on tõrjutud traditsioonilised erakonnad, kes on ajanud neoliberaalset poliitikat, millele on omistatud Tšiili suhteline rikkus, kuid keda on kritiseeritud vaeste ja töölisklassi hülgamise eest.

Kast ja Boric on mõlemad vähemusparteidest, kes ei ole valitsuses ega kuulu väljakujunenud koalitsioonidesse, mis on valitsenud Tšiilit pärast diktaator Pinocheti lahkumist 31 aastat tagasi.