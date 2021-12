Vaktsiinikuuri ja tõhustusdoosi vaheline soovituslik aeg ilmselt lüheneb

Kõik tervishoiueksperdid kutsuvad inimesi muudkui üles tõhustusdoose tegema. Tõhustusdoosi on lasknud teha üle 200 000 inimese, ent selle võimaluse on jätnud kasutamata suurusjärgus 150 000 inimest, kel vaktsineerimiskuurist maksimaalne lubatav aeg möödas. Seega ligi pooled inimesed pole esimesel võimalusel tõhustusdoosi omale teha lasknud.

AstraZeneca ja Jansseni vaktsiinikuuri järel võib teha tõhustusdoosi viie kuu möödumisel, Pfizeri ja Moderna puhul aga kuue kuu järel.

Teadusandmed näitavad, et vaktsiinikuuri kaitse koroona vastu väheneb järsult pärast kolme kuud. Järjest enam tuleb esile juhtumeid, kus inimesed on nakatunud napilt mõni nädal enne oma tõhustusdoosi saabumise aega, mõned ka raskelt. Samas aga on üle 50-aastaste tõhustusdoosi saanute suremus 90 protsenti väiksem kui Pfizeri vaktsiinikuuri läbinutel.

Seetõttu on hakanud järjest enam kostma spetsialistide seast hääli, et tõhutusdoosi võiks teha varem kui vastavalt viie või kuue kuu möödudes. Ametlikku võimalust selleks aga veel pole.

Digilugu.ee keskkonnas omale tõhustusdoosi aega kirja pannes pakub süsteem automaatselt esimese võimalusena välja punktipealt viis või kuus kuud pärast vaktsineerimiskuuri lõppu, sõltuvalt vaktsiinist. Varem ei saa.

Seevastu on paljud avastanud, et kui aega kirja panemata lihtsalt vaktsineerimispunkti kohale minna, saab kuue kuu asemel soovi korral süsti kätte ka näiteks viie kuu möödudes. See on vastutus, mille inimene ise oma tervise eest on otsustanud võtta. Jutt sellisest võimalusest läks suust suhu levima ja seda kasutasid paljud. Kuniks aga haigekassa selle korraga järsult ära keelas. Nii on nüüd varem tõhustusdoosi soovijad Confido ukse pealt tagasi saadetud, mõni ka näiteks vaid 11 päeva enne kuue kuu täitumist. Lisaks on haigekassa otsustanud vaktsineerimisteavitusi pühadeperioodil mitte saata. Ometi on tulekul jõulud ja aastavahetus, mil inimesed seltskondlikult tavapärasest rohkem lävivad. Ent pühadeks tõhustatud vaktsiinikaitset nad ei saa, kui selleks ajaks päevapealt kuus kuud täis pole.

Siiski on tõhustusdoosi ajaliselt ettepoole toomise vajadusest aru saadud. Seetõttu koguneb esmaspäeva õhtul immunoprofülaktikakomisjon, et arutada, kas ja kui palju varem võiks tõhustusdoosi tegemist lubada, et kiirelt levivaks ja kergelt nakkavaks omikroni tüveks valmis olla. Millised variandid arutluse all on, pole ette ära otsustatud.

"Otsus vormistatakse ja esitatakse tervise- ja tööministrile homme hommikul. Komisjoni otsus on üldine soovitus ja arst või õde saavad inimese tervist hinnates vajadusel teha ise otsuse vaktsiinidoosi manustamise aja küsimuses," kommenteeris sotsiaalministeeriumi vaktsineerimise kommunikatsioonijuht Kadri Hansalu.

Tõhustusdoose tehakse vaid Pfizeri ja Moderna vaktsiinidega.