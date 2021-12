Sõmeru keskus saab uue näo

20 000 euro suuruse preemiafondiga konkurss toimus Eesti Vabariigi juubeliprogrammi "Hea avalik ruum" ühe jätkuprojektina. Rakvere valla soov on saada Sõmeru keskus uuendatud 2024. aastaks.



Arhitektuurivõistluse eesmärk oli leida Sõmeru aleviku uuele keskväljakule esinduslik ja kaasaegne arhitektuurilahendus ning põimida see olemasoleva peatänavaga kokku aastaringselt kasutatavaks atraktiivseks avalikuks ruumiks.

Väljaku põhjaküljel on avalikkusele avatud ajalooline aidahoone, kuid väljaku ida- ja lõunaküljel asuvad korterelamud, mille välialadele tuli luua omaette ruum, et tagada elanike privaatsus. Lisaks sooviti ümber kujundada Sõmeru Põllu platsi ning Puiesteed ehk peatänavat. Põllu platsi keskel asuval haljasalal asus varem Sõmeru traktor, millele tuli leida uus väärikas eksponeerimise lahendus.

Võidutöö "Pööripäev" seob žürii hinnangul Sõmeru ajaloo eri etapid ja otsib nende keskel tasakaalu. Keskväljak lepitab omavahel aleviku kaht olulist kujundajat: mõisa- ja kolhoosiaega ning ehitab koos kaas­aegse vallamajaga aleviku uut südant.

"Tegu on tugeva, sümpaatse lahendusega, kus on olemas kõik olulised komponendid. Väljak võtab fookusesse ajaloolise aidahoone. Loodud on telg, vallamaja on sellega seotud, arvestatud on aida juurdeehitise ja parklaga. Väljak toimib hästi, see loob meeleolu ega domineeri. Olemas on nii purskkaevud kui haljastus ning õnnestunud teedelahendused. Rohke roheluse kasutamine arvestab kohalikku konteksti," kommenteeris Rakvere vallavolikogu esimees ja žürii esimees Peep Vassiljev.

Vassiljevi sõnul on Sõmeru uude keskusesse planeeritud lõkkeplats, traktori asukoht, bussipaviljoni paigutamine "saarele" toredad mõtted ning selliseid detaile on töös rohkemgi veel. "Sümpaatne on bussipeatuse ja traktoriväljaku sidumine nii, et traktori plats ei mõju liiklussaarena. Lahendus on veenev ja kohaliku olustikuga arvestav," lisas ta.