Protestijad lõikasid läbi Madridi jõulutulede kaablid

Hispaania protestirühm Corta Cables teatas, et saboteeris Madridi jõulukaunistuste valgustussüsteemi. Protestijate sõnul pole paljudel peredel raha, et maksta üha suuremaid elektriarveid.

Corta Cables võttis nädalavahetusel vastutuse tulede kustutamise eest ja postitas kaablite läbilõikamisest video ka Twitterisse.

"Loodame, et tulede kustutamist nähes mõtlevad kodanikud teistele inimestele, kes ei saa päevast päeva oma kodus elektrit pidevalt sisse lülitada. Võimudel on piisavalt raha, et katta kogu elanikkonna elektrivajadus, selle asemel raiskavad nad raha rikkamate linnaosade kaunistamiseks," teatas rühmitus.

Inseneridel õnnestus peagi valgustus taastada, politsei uurib nüüd Corta Cablesi tegevust, vahendas The Times.

Hispaanias küündis elektri hind esmaspäeval 340 euroni megavatt-tunni kohta. Aasta tagasi oli hind umbes 40 eurot megavatt-tunni kohta.

Suurejoonelised jõulutuled on Madridis ja teistes Hispaania linnades tavalised. Hispaania kulutab sel aastal jõulukaunistuste valgustamisele 19 miljonit eurot. Paljud linnad võistlevad omavahel, kes pakub ekstravagantsemat jõuluvalgustust.