Rakveres tulevad liinile uued bussid

Rakveres kaheksaks aastaks linnaliinibussi hanke võitnud Hansabussi jaoks teeb olukorra mugavamaks see, et järgmisest suvest hakatakse teenindama ka Lääne-Virumaa maakonnaliine, ütles ettevõtte juhatuse esimees Indrek Halliste "Aktuaalsele kaamerale".

"Ma arvan, et see teeb asja lihtsamaks ka Rakvere linnale ja kogu maakonnale, kus saab leida omavahel sünergiat. Samamoodi on meil endal nii bussijuhtide kui ka asjaajamise poolest kindlasti lihtsam sellest, kui see oleks eraldi," sõnas Halliste.

Viie osalejaga hange oli küll keeruline, kuid ühtegi protesti ei laekunud, sõnas Rakvere abilinnapea Kert Karus. "Tehniliselt oli tegu ikkagi väga keerulise hankega. Arvestades seda, et tegu on kaheksaaastase lepinguga, oli neid detaile, mis oli vaja läbi arutada, väga palju," ütles Karus.

Täna linnarahvale tutvustatud bussidel on kujutatud Rakvere sümboleid. "See oli meie tingimus. Meil oli algusest peale soov, et me tahame näha neid busse linna sümbolkujunditega, ja meie linnakunstnik sai väga hästi selle tööga hakkama," rääkis Karus.

Nii Rakvere linnaliinidel kui ka Lääne-Virumaa maakonnaliinidel on bussisõit tasuline.