USA jätkab lootusetuna tunduvat võitlust narkokartellide vastu

Cathy Godsey ei unusta kunagi päeva, kui tema poeg Brian suri narkootikumide üledoosi tõttu.

"Nad ütlesid, et leidsid Briani surnuna ja ma lihtsalt kaotasin põrandal teadvuse ja ei suutnud seda uskuda," meenutas Cathy Godsey.

USA-s on viimase aasta jooksul märkimisväärselt kasvanud üledoosi saanud inimeste hulk. Paljud surmad on seotud fentanüüli tarvitamisega. See sünteetiline opioid voolab turgudele enneolematu kiirusega.

"Me oleme sellel aastal eemaldanud kuus tonni fentanüüli. See on piisavalt fentanüüli, et anda igale ameeriklasele surmav kogus," ütles USA narkootikumidevastase võitluse ameti nõunik Louis Milione.

Analüütikute sõnul on rahvusvahelise narkokaubandusega võitlemine keeruline mitmel põhjusel. Kuritegelikud organisatsioonid lõikavad kasu tänapäeva tehnoloogiast, kasutades näiteks virtuaalraha ja tehes küberrünnakuid. Need on abivahendid tavalisele riikidevahelisele salakaubaveole, mis USA puhul toimub peamiselt maismaapiiril Mehhikoga või Kariibi mere ümbruses.

"Narkootikumide salakaubaveoga seotud organisatsioonid, kartellid otsivad alati kõige lihtsamat sisenemisteed," ütles USA sisejulgeolekuministeeriumi ametnik Tony Salisbury.

Salisbury sõnul on Kariibi meri ja sealne saarestik muutunud justkui rahvarohkeks turuplatsiks. Viimase kolme aasta jooksul on piirkonna kokaiinihaarangud kolmekordistunud. Samuti on kasvanud fentanüülikogused. Selleks, et narkopaate tabada, teevad rannavalve relvastatud üksused pidevalt õppuseid.

"Me ajame neid taga nii kaua, kuni nad peatuvad või meie tüübid tulistavad helikopterist, et nende mootoreid hävitada," ütles USA rannavalve taktikalise õiguskaitseüksuse juht Frank Florio.

Mehhiko narkoparuni El Chapo vangistamisega on muutunud põhimängijaks Venetsueela Päikesekartell, millel on Salisbury sõnul ka sealse valitsuse toetus.

"Neil on piiramatu ligipääs, et koguda ja panna kokaiini paatidesse ja saata see Kariibi merele. Venetsueellased pesevad sellistes kogustes raha, et El Chapo ja Mehhiko kartellid peaksid punastama," ütles Salisbury.

Salisbury lisas, et viimastel aastatel on muutunud ka enamiku narkokartellide juhtimissüsteem. Enam ei ole selgeid liidreid ja käsuliine, vaid tegevus on hajutatum ja ähmasem. See tähendab, et narkootikumide tarneahela lõhkumine on raskem kui kunagi varem. Samas on Salisbury sõnul selge, et kartellide äri ei õitseks ilma nõudluseta. Seega peavad ameeriklased tõsiselt otsa vaatama kodustele probleemidele.

"Kujutage ette, et jalutate oma lapsega samal ajal, kui inimesed süstivad ja müüvad narkootikume, või kõnniteed on inimestest nii pungil, et peate kõndima autoteel," ütles San Francisco linnapea London Breed.

Breed teatas möödunud nädalal, et politsei kavatseb Tenderloini linnaosas narkoäriga karmimalt võidelda. Plaani järgi suurendatakse järelevalvet ja politsei rahastust. Lisaks kavatsetakse luua keskus, kuhu viiakse sõltlased, kes vajavad abi.

"Euroopa linnades, nagu Lissabonis, Amsterdamis ja Zürichis, olid samasugused probleemid ja nad on suutnud selle olukorra lõpetada, sest karistasid narkomüüjaid ja pakkusid väheste nõudmistega ravi narkootikumide kasutajatele ja sõltlastele. Seega tuleb teha võimalikult lihtsaks selliste teenuste kasutamine," ütles Stanfordi Ülikooli professor Keith Humphreys.

Humphreys leidis, et kui lisaks sellele suudaks föderaalvalitsus uuendada piiritehnikat ja suurendada kübervõimekust, siis oleks narkootikumidevastane võitlus märkimisväärselt tõhusam. Valge Maja hiljutine sanktsioonipoliitika laiendamine, millega võetakse sihikule narkokaubandusega seotud tarne- ja finantsteenuste pakkujad, on tema hinnangul samm õiges suunas.