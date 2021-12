Kohalikud loodavad uue saatkonnahoone ehitamisel ameeriklaste koostööle

Ameerika Ühendriikide Eesti suursaatkonna hoone on Kentmanni tänaval juba aastaid suurriigile väikseks jäänud. Enam kui aasta tagasi jõuti kokkuleppele, kuhu saatkonna viia võiks.

Uus saatkonnahoone kerkibki Väike-Ameerika ja Suur-Ameerika tänava vahelisele krundile, mis asub ministeeriumite ühishoone kõrval.

Möödunud nädalal linnale kooskõlastamiseks esitatud detailplaneeringu algatamise taotlusest selgub, et kavandatav kompleks on senisest saatkonnast kordades suurem.

"Algatamisettepanekus on esitatud soov võimaldada sinna ehitada kaheksa hoonet. Neist üks on peahoone, mis asub krundi keskel," ütles Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Ivari Rannama.

Lisaks üheksakorruselisele peamajale planeeritakse ehitada seitset kahekorruselist lisahoonet. Kokku võib ehitada kuni 8000 ruutmeetril ja kuni 60 meetri kõrgusele.

Kompleksist teisele poole jäävad aga kortermajad, mille elanike vaatevälja uus kompleks mõjutab. Ameerika Ühendriikide saatkonna sõnul plaanivad nad detailplaneeringu loomisel kohalikega arvestada.

"Protsessi käigus me räägime linna ja naabruskonnaga läbi, et ala lõplik kujundus ja plaan paika panna. Me tõesti tahame head naabrid olla, et meid võetaks hästi vastu ja anname endast parima, et olla kogu protsessi vältel koostööaltid," ütles USA saatkonna pressi ja kultuuriatašee Mark Naylor.

Piirkonnas tegutseva Uue Maailma seltsi juhatuse liikme Jonatan Heinapi sõnul hindavad ümbruskaudsed inimesed rohelust.

"Uue Maailma elanikuna ideaalpildis loomulikult avalik park oleks siin olnud ideaalne lahendus," lausus ta, ning lisas, et selts plaanib kompleksi arendamisel kindlasti sõna sekka öelda.

"Et minnagi nende juurde sõnumiga, et asumis on olemas inimesed, kes hindavad head olekuruumi. Ameeriklased on ju samamoodi inimesed. Et seda nendega koos luua, ma usun, ei ole üldse võimatu," ütles Heinap.

Hoonekompleksi ehitusloa saamiseks võib kuluda veel mitu aastat. Jaanuaris selgub, kas ettepanek vajab täiendusi ning seejärel ootab see linnavalitsuse heakskiitu.