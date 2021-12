Külm ilm võib postipakki pakiautomaadis kahjustada

Ekstreemsemaid temperatuure ei talu eeskätt mõned kosmeetikakaubad, toidu- ja joogikaubad või ka mõned elektroonikaseadmed, ütles Itella Smartposti kliendikogemuse juht Triin Parmsoo.

"Kui need kaubad jäävad kuskile välja külma või niiskuse kätte just pikemaks ajaks, siis nad võivad tõsiselt kahjustada saada. Olen aru saanud, et näiteks kosmeetikatoodete puhul piisab tegelikult väga lühikesest ajast. Kui temperatuur on nende jaoks vale, siis on nende konsistents rikutud ja tegelikult nad ei ole enam kasutamiseks kõlbulikud," ütles Parmsoo.

Itella Smartposti pakiautomaadid on kõik siseruumides. Seetõttu Itella pakke külm ei näpista. DPD ja Omniva pakiautomaadid asuvad aga valdavalt väljas.

"Oma kogemusele tuginedes saan öelda, et külmakahjustusi esineb aasta jooksul üliharva, arvestades, et DPD pakiautomaatidest, mis asuvad kõik eranditult väljas, võetakse pakid välja keskmiselt kuue tunni jooksul," ütles DPD müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd.

Ka Omniva operatsioonide juht Evert Rööpon ütles, et külmakahjustusi esineb kaupadel aasta jooksul väga harva, sest ekstreemseid temperatuure on harva ning enamasti tulevad inimesed pakkidele ka kiiresti järele. Neljandikule pakkidest tullakse järele esimese nelja tunniga, kolmveerandile aga samal päeval.

"Üleskutse inimestele on tulla oma pakkidele võimalikult kiiresti järgi. See on siis ka inimese enda vastutus, et mis tema saab teha selleks, et igasuguseid riske võimalikult minimaalseks viia," ütlea Rööpon.

Tema sõnul võib pakk igasuguse tarneahela puhul, olenemata sellest, kas pakiautomaat asub sees või väljas, olla välitingimustes. "Piltlikult öeldes näide on selline, et kui hommikul kaubik panna pakke täis ja need pakid sõidavad kaubikus terve päeva, kuni nad väljastatakse, siis seal kaubikus olles ta on samuti juba miinuskraadide ja niiöelda välitingimuste käes. Ehk siis see, kus ta lõpuks väljastatakse, see ei omagi nii suurt tähtsust," ütles Rööpon.

Omniva ei soovi pakiautomaate ka siseruumidesse viia. Seda seetõttu, et 10-15% pakkidest võetakse pakiautomaatist välja justnimelt öösel, ajavahemikus üheksast üheksani.