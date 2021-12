Kõlvart jättis Estonia uue hoone rajamisel kõik võimalused lahtiseks

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et pole kategooriliselt Estonia teatrile juurdeehituse vastu, kuid teemat on vaja veel arutada, käsitleda teatri- ja kontserdisaali rajamist koos ning ta ei välistanud ka uue hoone ehitamiseks muu asukoha leidmist.

"Ei saa praegu öelda, et [uus teater] tuleb või ei tule. Ka [eelmisel nädalal peetud] arutelus ütlesin, et me ei ole rääkinud probleemidest või põhimõtetest, millest peame loobuma," ütles Kõlvart teisipäeval "Vikerhommikus".

Ta tõi välja kaks aspekti, mida võimaliku Estonia juurdeehituse juures peaks kaaluma.

"Esimene on emotsionaalne: see puudutab nii kultuurisümbolit kui ka linnaruumi. Kuna tegu ajaloolise väärtusega, siis paljud Tallinna aga ka Eesti inimesed soovivad, et see sümbol ja sda ümbritsev linnaruum jääksid samale kujule nagu nad praegu on – et oleks park ja väljak," rääkis Tallinna linnapea.

Teine aspekt on tehniline, aga mitte ainult, märkis linnapea. Ta viitas sellele, et Estonia teater asub UNESCO muinsuskaitse alal ja ka hoone ise muinsuskaitse all ning ka Tammsaare park ise on riikliku looduskaitse all. "Kui räägime juurdeehitusest, siis peame mõistma, et tegemist on bastionivööndiga, mida üldjuhul ei hoonestata ja kui me sellest loobume, siis see võib olla põhimõtteline otsus ka tulevikku silmas pidades," tõdes Kõlvart.

Tallinna linnapea sõnul tuleks arutada ekspertidega, kas ei peaks uus teatrihoone asuma siiski eraldi. "Kas ei võiks luua uue sümbol, mis saaks sisu järgmiseks sajaks aastaks? Kultuuri ei loo mitte seinad, vaid sisu. See on suur teema, mida ei saa emotsionaalselt käsitleda," rääkis linnapea. "See on suur vastutus – vastutus tuleviku ees. Võime rääkida sellest, et lähtume operatiivsest vajadusest ja operatiivsetest võimalusest. Aga kuidas seda hinnatakse 50-100 aasta pärast? Kui räägime, et oopermaja vajab uut arengut, uut maja, siis vaatame ju tulevikku ja uut kultuurisümbolit."

Küsimusele, kuhu võiks siis uus ooperimaja tulla, jättis Kõlvart vastamata, kuid ütles, et seda teemat on linnavalitsuses arutatud.

Kõlvart rääkis ka sellest, et tema hinnangul tuleks arutada Estonia teatri ja kontserdisaali tulevikku koos. "Huvitav, et nädal enne ooperimaja arutelu oli sama arutelu kontserdimaja osas. Minu meelest pole see kontseptuaalselt õige neist eraldi rääkida, kui räägime linnaruumist ja kultuuriobjekti tulevikust," ütles ta. "Mina räägin sellest, et otsus peaks tulema üheaegselt – millal, kus ja kuidas läheme edasi kontserdimaja ja ooperimaja kontseptsiooniga. See ei tähenda, et need mõlemad majad peaksid olema koos nagu praegu," lisas ta

Rääkides oma koalitsioonipartnerist linnavalitsuses, Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast, ütles Kõlvart, et tema hinnangul Estonia juurdeehituse suhtes on Keskerakonnal partneriga sama arusaam.