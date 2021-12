Ekspert: Hiina majandusraskused on lääne jaoks võimalus

Hudsoni instituudi teadur Thomas J. Duesterberg väidab, et Hiina majandus nõrgeneb süstemaatiliselt. Pekingi probleemid võivad aga kasu tuua lääneriikidele, kui poliitikud saavad aru, et kommunistliku partei poliitika hoopis kahjustab Hiina majanduse arengut.

Hiina majandusraskused võivad õõnestada kompartei režiimi stabiilsust ja mõjutada tõsiselt ka globaalse majanduse taastumist. Lääneriikide analüütikud ja poliitikud on siiski optimistlikud, et Hiina president Xi Jinping tuleb kriisiga edukalt toime. Duesterbergi sõnul pole aga optimismiks põhjust.

"Lääneriikidel on Hiina majanduse mõjutamiseks palju vahendeid, nad peaksid kaaluma nende kasutamist, mitte eeldama, et Hiina majanduse kiire kasv jätkub," ütles Duesterberg.

Mitu suurt Hiina kinnisvarafirmat vaevlevad likviidsuskriisis. Kinnisvarasektor moodustab umbes 30 protsenti Hiina majandusest.

Hiinas linnades on nüüd kinnisvara ülejääk. Umbes 90 protsenti linnade majapidamistest omavad kinnisvara. Hulk uusi eluasemeid seisavad nüüd lihtsalt tühjana. Kinnisvara müük väheneb ning seetõttu kannatavad nii ettevõtjad kui nende võlausaldajad.

80 protsenti Hiina leibkondade rikkusest on seotud kinnisvara omamisega. See kaitseb neid sotsiaalse turvavõrgu puudumise eest. "Kinnisvarasektori kokkuvarisemine ohustab kompartei ja elanikkonna omavahelist sotsiaalset kokkulepet," väidab Duesterberg

Hiina juht Xi Jinping tahab aga kompartei haaret riigi majanduses veelgi suurendada. Ta piirab tehnoloogia- ja finantssektori iseseisvust. Uute tööstusharude piiramine ohustab aga riigi majanduskasvu.

"Hoolimata sagedastest väidetest, et Hiina on jõudmas tehnoloogias läänele järgi, siis neil on veel pikk tee minna, et saavutada seal juhtpositsioon," ütles Duesterberg.

Värske Saksamaa uuringu kohaselt on Hiina kiibisektor maailma liidritest 10 aastat maas. Hiina kommertslennutööstus ei suuda võistelda Boeingu ja Airbusiga. Hiina ei suutnud välja arendada ka tõhusat koroonavaktsiini.

"Hiina on konkurentsivõimeline akude ja kiirraudteede tootmisel. Nende konkurentsivõime on siiski ka seal ohus, kuna Hiina tegeleb intellektuaalse vargusega ja tootmine on keskkonnakahjulik. Lääne kaubandussanktsioonid vähendaksid veelgi nende konkurentsivõimet," ütles Duesterberg.

Hiina juhtpositsiooni tehisintellekti vallas saab vähendada, kui kehtestada Hiinale piirangud andmevoogude suhtes. See vähendaks ka USA investeeringuid Hiina tehisintellekti firmadesse.

"Hiina majanduskasvu järsk aeglustumine avaldaks kindlasti negatiivset mõju maailmamajandusele. Siiski on lääneriikidel vahendeid, mis võivad parandada seda kahju, mida neile on põhjustanud Hiina merkantilism," ütles Duesterberg.