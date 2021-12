Rahvusvahelised firmad viivad oma tootmist USA-sse

USA kiire majanduskasv suurendab globaalseid tarnehäireid. Rahvusvahelised ettevõtted investeerivad seetõttu üha rohkem USA-sse, et viia tootmine tarbijatele lähemale.

Atlanta reservpanga esialgse hinnangu kohaselt kasvab USA majandus neljandas kvartalis umbes seitse protsenti. Investeerimispanga JPMorgan andmetel kasvab Hiina majandus neljandas kvartalis ainult neli protsenti.

USA suured sadamad töötlevad sel aastal peaaegu viiendiku võrra rohkem konteinereid kui seda tehti 2019. aastal. Euroopa suurte sadamate mahud on sel aastal umbes samad kui 2019. aastal, vahendas The Wall Street Journal.

Globaalses hinnatõusus mängivad olulist rolli tarnehäired. Majandusteadlased siiski väidavad, et USA suur sisetarbimine kiirendab hinnatõusu terves maailmas.

"Kas me tõrjume välja teiste riikide tarbijad? Tõenäoliselt. USA tarbijal on fiskaalpoliitika tulemusena palju suurem ostujõud, kui teiste riikide tarbijatel. Selle tulemusena võib Euroopa järgmisel aastal olla stagflatsioonis," ütles investeerimispanga Jefferies peaökonomist Aneta Markowska.

USA majandus kasvab 2021. aastal tõenäoliselt umbes kuus protsenti. Järgmise aasta kasvuks prognoositakse neli protsenti. Deutsche Banki analüütikute hinnangul langeb 2023. aastal USA-s töötuse määr viimase 70 aasta madalaimale tasemele.

"Me toetasime majandust palju ja kasv on väga tugev. Inimesed hindavad 25 aasta pärast, kas me pingutasime üle või mitte," ütles föderaalreservi juht Jerome Powell.

USA keskpank plaanib tõsta järgmisel aastal intressimäärasid kolmel korral ning lõpetada väärtpaberiostud juba ilmselt märtsis. Föderaalreserv teatas, et vähendab järgmisel kolmel kuul varaoste 30 miljardi dollari võrra kuus.

Föderaalreservi enesekindlus tõstab dollari väärtust. See avaldab arenguriikide keskpankadele survet, et nad tõstaksid samuti intressimäärasid, kuid nende majandused ei kasva nii kiiresti. Vastasel juhul riskivad arengumaad aga veelgi kiirema hinnatõusuga, teatas The Wall Street Journal.

Välismaised ettevõtted suurendavad investeeringuid USA-sse. Nad tahavad tuua tootmist tarbijatele lähemale, et vältida tarnehäireid.

Šveitsi päikesepaneelide tootja Meyer Burger Technology plaanib järgmisel aastal USA-sse ehitada oma esimese tehase. See näitab muutust päikesepaneelide tööstuses, kus 80 protsenti tootmisest toimub praegu Hiinas.

"Transpordikulud kasvavad kiiresti, samuti kasvab kiiresti nõudlus USA-s. Logistikakulud on neli korda suuremad kui enne pandeemiat," ütles Meyer Burger Technology juht Gunter Erfurt.