WHO kutsub tühistama pühadeaegseid kogunemisi

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kutsus inimesi tühistama või edasi lükkama pühadeaegseid kogunemisi.

WHO peadirektor rõhutas, et elude päästmine peaks olema prioriteetsem kui pidude korraldamine ajal, mil omikroni tüvi levib maailmas kiiresti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

WHO peadirektori Tedros Adhanom Ghebreyesuse sõnul on vaja lõpetada ka ebavõrdsus vaktsiinidele ligi pääsemisel, kui on tõeline tahe pandeemia järgmisel aastal lõpetada.

"Pole mingit kahtlustki, et mitmes riigis kasvav sotsiaalne suhtlus pühade ajal tähendab nakatumise arvu kasvu, koormates tervishoiusüsteemi ja tõstes surmade arvu. Kõigil on kõrini sellest pandeemiast. Kõik tahavad veeta aega sõprade ja perekonnaga. Kõik tahavad normaalsust tagasi. Kiireim viis selleks on, kui liidrid ja üksikisikud langetavad raskeid otsuseid, mida tuleb teha enda ja teiste kaitseks," lausus Ghebreyesus.