Reitingud: Reformierakond asus edu EKRE ees kasvatama

Kui veel novembris oli valitsuse juhtpartei Reformierakond langenud erakondade reitingutabelis kolmandaks, siis aasta lõpetavad reformierakondlased liidrikohal ning on asunud taas edu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ees kasvatama.

Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstat Eesti iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 24,2 protsenti ning Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda ja Keskerakonda võrdselt 20,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus tõusis nädalaga 1,1 protsendipunkti võrra. Peaministripartei on aasta viimasel kuul kasvatanud oma toetust kokku 3,5 protsendipunkti võrra ja taastanud liidripositsiooni. Langustrendis püsiva EKRE toetus langes nädalaga veel 1,2 protsendipunkti võrra ning jagab nüüd teist ja kolmandat kohta Keskerakonnaga. Reformierakonnast jäädakse aasta lõpuks 3,5 protsendipunkti kaugusele.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 15,9 protsendiga, Isamaa 8,1 protsendiga ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 7,7 protsendiga. Eesti 200 toetus on liikunud tõusvas trendis alates oktoobri lõpust ning läheneb aasta alguse rekordtasemele. Isamaa edestab esimest korda alates 2019. aasta kevadest reitingutabelis SDE-d.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 44,9 protsenti ja opositsioonierakondi 36,5 protsenti vastajatest.

Tartu Ülikooli teaduri Martin Mölderi sõnul on suurimaks muutuseks erakondade toetuse järjestuses sel nädalal see, et Reformierakond on taastanud oma positsiooni kõige populaarsema erakonnana.

"Praeguseks eraldab neid võrdse toetusega teist ja kolmandat kohta jagavatest EKRE-st ja Keskerakonnast umbes kolm ja pool protsendipunkti, mis osalt on tulnud nende endi toetuse kasvust, kuid teisalt ka EKRE toetuse langusest," märkis Mölder.

Mõlema erakonna puhul on Mölderi sõnul raske välja tuua selgelt valijaprofiili, kelle ridades need trendid on aset leidnud. "Mõne üksiku erandiga on muutused toimunud pigem üldiselt. Paistab silma, et Reformierakonna toetus kõige nooremas vanusegrupis on viimasel ajal olnud väga heitlik. Samuti on viimastel nädalatel toetust kasvatatud pigem alla keskmist palka teenivate valijate seas. EKRE puhul aga näeme, et toetus on langenud pigem madalama haridustasemega valijate hulgas, kuid püsinud suhteliselt stabiilsena kõrgharidusega valijate seas," rääkis Mölder.

"Ühtlasi jätkub Eesti 200 toetuse kasvutrend. See parlamendiväline erakond on oma toetuses jõudmas tasemele, kus see oli abielureferendumi temaatika haripunktis eelmise aasta lõpus. Nende toetuse kasv on viimasel ajal olnud märgatav pigem lastega ning vanemate valijate hulgas. Samuti on Eesti 200 toetus kosunud vene valijate hulgas. Rahvuste lõikes oli Eesti 200 toetus kohalike valimiste eel suhteliselt võrdne, kuid langes vene valijate seas pärast valimispäeva märgatavalt. Hetkel näeme, kuidas see vahe taas väheneb," lisas Mölder.