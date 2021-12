Viljandi linnavolikogu protestib PPA saalide tööaja lühendamise vastu

Viljandi linnavolikogu esimees Helmen Kütt avaldas kahetsust, et politsei- ja piirivalveamet (PPA) soovib Viljandi teenindussaali lahtiolekuaega lühendada.

Kui praegu on PPA Viljandi teenindussaal avatud viiel tööpäeval nädalas, siis uuest aastast vähendatakse seda aega kolmele tööpäevale nädalas.

"Selline töö ümberkorraldus pikendab teenindusjärjekordasid ja halvendab avalike teenuste kättesaadavust Viljandi linna ja maakonna elanikele," ütles Kütt.

"Probleem on seda teravam, et inimestele pakutava e-teenuse kvaliteet ei ole hea."

PPA vähendab teenindussaalide vastuvõtuaegu, et täita valitsuse kärpekava. Ametist koondatakse 11 teenindussaali töötajat, et tõsta kokku hoitud raha arvelt teiste palku. Eesmärk on saavutada olukord, kus iseteeninduskanali kaudu esitatakse 70 protsenti taotlusi.

Kuna kärpeplaanide tõttu vähendab Küti sõnul ka transpordiamet ühistranspordi kättesaadavust, kuid samas riigieelarve kasvab kiiresti, siis avaldab Viljandi linnavolikogu protesti PPA otsuse vastu teenindussaali töö ümber korraldada ja palub töökorraldust mitte muuta.

"Palume valitsusel kiireloomuliselt arutada kujunenud olukorda ja leida lahendus, mis võimaldaks jätkata senise viie tööpäevase töökorraldusega nädalas," sõnas Kütt.

PPA iseteeninduskeskkonnas saab esitada passi ja ID-kaardi taotlusi, registreerida lühiajalist töötamist ja taotleda relvaluba. Politsei iseteeninduses saab aktiveerida ka mobiil-ID, taotleda elamisloakaarti ja e-residendi digi-ID-d.

Dokumentidele peab aga jätkuvalt füüsiliselt ise järele minema, neid posti teel ei saadeta. Alates 15. eluaastast ei väljastata dokumenti lapsevanematele, vaid alaealine peab ise oma dokumendile järele minema või siis kirjutama volituse, et vanemad saaksid seda tema eest teha.